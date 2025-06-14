«تعاونية العين» تعيد إطلاق علامتها التجارية تحت الهوية الجديدة «أدكووب»

العين (الاتحاد)



أطلقت «أدكووب» التي تجمع تحت مظلتها ست علامات تجارية رائدة في مجال التجزئة، هي: العين التعاونية، إيرث، الظفرة التعاونية، أبوظبي التعاونية، دلما التعاونية، وميغا مارت، هويتها الموحدة الجديدة في العين، لتشمل بذلك جميع مناطق أبوظبي، وذلك في خطوة محورية من شأنها إعادة تشكيل مشهد قطاع التجزئة في الإمارات.

وتوسعت شبكة «أدكووب»، لتشمل أكثر من 100 منفذ بيع في مختلف أنحاء أبوظبي، مما يعزز مكانتها واحدة من أكبر شبكات البيع بالتجزئة في الإمارات.

وتتماشى هذه التحولات الاستراتيجية، مع رؤية دولة الإمارات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز الابتكار، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ومن خلال هذه الخطوة تؤكد «أدكووب» مكانتها الرائدة كعلامة تجارية متطورة، تلتزم بتقديم أفضل المنتجات، والجودة المتميزة، وتحقيق قيمة ملموسة للمستهلكين.

وقال برتراند لومي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدكووب»: يمثل إطلاق العلامة التجارية «أدكووب» في مدينة العين نقطة محورية، حيث تندمج من خلالها واحدة من أبرز العلامات التجارية، والتي تستند إلى أكثر من أربعين عاماً من ثقة العملاء والروابط المجتمعية.

وأضاف: هذا التحول يعزز من قدرتنا على تقديم قيمة متميزة لعملائنا من خلال أسعار تنافسية وجودة منتجات عالية، مع تعزيز تجربة التسوق التي نقدمها لتعكس قيم دولة الإمارات والمجتمعات التي نخدمها بفخر. وتنعكس رؤية «أدكووب» في خطوات عملية تؤكد التزامها بدعم المجتمع، ويأتي هذا من خلال تخفيض أسعار أكثر من 1.300 سلعة أساسية لتعزيز القدرة الشرائية للعائلات، إلى جانب إطلاق حملة استرداد نقدي تمنح العملاء 50 درهماً مقابل كل عملية شراء تتجاوز 250 درهماً.