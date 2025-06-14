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اقتصاد

«بوينج» تستأنف تسليم طائرات للصين

«بوينج» تستأنف تسليم طائرات للصين
15 يونيو 2025 02:01

بكين (رويترز)

ذكر موقع ييكاي الصيني أن شركة بوينج سلمت طائرة جديدة من طراز (787-9) إلى خطوط جونياو الجوية الصينية أمس السبت، وذلك في ظل تراجع حدة التوتر التجاري بين بكين وواشنطن. وعلقت شركة تصنيع الطائرات الأميركية العملاقة تسليم الطلبيات الجديدة إلى الصين في أبريل مع تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت «بوينج» في نهاية مايو الماضي، إن عمليات التسليم ستُستأنف هذا الشهر بعد تعليق الرسوم الجمركية مؤقتاً لمدة 90 يوماً.
واختتمت الصين والولايات المتحدة مفاوضات استمرت يومين في لندن يوم الثلاثاء الماضي لحل القضايا التجارية الرئيسية واتفق المفاوضون من واشنطن وبكين على إطار عمل يشمل معدلات الرسوم الجمركية.
وهبطت طائرة بوينج من طراز (737 ماكس) جديدة مطلية بشعار خطوط شيامن الجوية في الصين يوم الاثنين الماضي، مما يشير إلى استئناف بوينج لعمليات التسليم إلى الصين. 
وتمثل الصين حوالي 10% من حجم الأعمال التجارية المتراكمة لـ«بوينج»، وهي سوق طيران مهمة ومتنامية. وكانت «بوينج» أبلغت العملاء في الصين بأنهم لن يتسلموا طائرات جديدة بسبب الرسوم الجمركية، مشيرة إلى تطلعها لاحتمال إعادة بيع عشرات الطائرات لجهات أخرى.

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