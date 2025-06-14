وجهات أوربية وعربية تتصدر الطلب على السفر صيفاً

رشا طبيلة (أبوظبي)



كشفت بيانات مواقع سفر عالمية، عن أكثر الوجهات طلباً من سكان الإمارات للسفر للخارج خلال موسم الصيف والتي تضمنت المملكة المتحدة، فرنـسا، إيــطـاليا، وعُمـان.



الأسواق السياحية

أشارت منصة «إكسبيديا» المتخصصة بالسفر، إلى أن لندن تظل وجهة الجذب الأولى، حيث شهدت زيادة بنسبة 35% في عمليات البحث مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت عمليات البحث عن أثينا بنسبة 54%، ثم روما بنسبة 16%.

وبالنسبة لقائمة الأسواق السياحية القادمة للإمارات العام الماضي، فتضمنت، الهند، المملكة المتحدة، روسيا، والصين، وفق مجلس السفر والسياحة العالمي.



مواكبة الطلب

يأتي ذلك في الوقت الذي دشنت فيه ناقلات وطنية وجهات جديدة لمواكبة الطلب، فأطلقت «العربية -أبوظبي» وجهتي أرمينيا ومدينة ألماتي في كازاخستان، فبدأت الخدمة الجديدة إلى ألماتي اعتباراً من 3 يونيو 2025، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، كما أعلنت أيضاً مؤخراً تدشين رحلاتها المباشرة إلى مدينة يريفان في أرمينيا.

ومن جهتها، أعلنت «الاتحاد للطيران»، مؤخراً، إطلاق أولى رحلاتها إلى مدينة سوتشي الروسية، لتربط بشكل مباشر بين أبوظبي وساحل البحر الأسود، ليتيح الخط الجديد للمسافرين فرصة الوصول بسهولة إلى هذه الوجهة السياحية، كما أعلنت أيضاً إطلاق رحلاتها إلى وجهتين جديدتين ومميزتين في أوروبا الوسطى، هما براغ ووارسو.

وبالنسبة إلى «فلاي دبي»، فبدأت تسيير رحلات موسمية إلى أنطاليا وبودروم وطرابزون في تركيا، وكورفو في اليونان، وباتومي في جورجيا، وتيفات في الجبل الأسود، ودبروفنيك في كرواتيا، وميكونوس في اليونان.



مرتبة عالمية

خلال عام 2023، احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً في إنفاق سكانها على السفر للخارج بقيمة بلغت 115.7 مليار درهم، متصدرين القائمة الدولية للسفر للخارج على المستوى الإقليمي، بحسب تقرير سابق لمجلس السفر والسياحة العالمي.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على السفر للخارج، مرجعاً ذلك إلى النمو الملحوظ للإقبال على السفر بين سكان الدولة، فضلاً عن قوة جواز السفر الإماراتي الذي يتيح السفر إلى الكثير من الدول من دون تأشيرة مسبقة.

وبحسب توقعات سابقة لمجلس السفر العالمي، فقد ارتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج خلال العام الماضي إلى 119.9 مليار درهم، مقارنة بـ 115.7 مليار درهم في عام 2023، بنمو 3.6%.



السياح الدوليون

على صعيد دولي، توقع المجلس أن يسجل إنفاق السياح الدوليين أرقاماً قياسية العام الجاري، ليصل إلى 2.1 تريليون دولار بزيادة 164 مليار دولار مقارنة مع مستويات عام 2019.

وإقليمياً، من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين إلى 194 مليار دولار بنمو 24% مقارنة بمستويات عام 2019.