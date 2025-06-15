الأمن السيبراني.. «الثقة الصفرية» أكثر الاستراتيجيات فعالية

عبدالله أبوضيف (القاهرة)



في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي، لم يعد الأمن السيبراني مجرد ترف تقني، بل أصبح خط الدفاع الرابع الذي تحميه الدول والمؤسسات بكل قوة. التهديدات السيبرانية تتطور بسرعة مذهلة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت سلاحاً ذا حدين، يُستخدم للهجوم والدفاع على حد سواء.

وتشهد المنطقة العربية تصاعداً مقلقاً في الهجمات السيبرانية المعقدة، من هجمات حجب الخدمة (DDoS) التي تُغرق الخوادم بطلبات وهمية، إلى تقنيات التزييف العميق (Deepfake) التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لانتحال الهوية وتزوير المحتوى الرقمي بدقة مخيفة. ويحذر أسامة الزعبي، نائب رئيس شركة «فوسفورس» لأمن المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من أن المهاجمين تخلوا عن الأساليب التقليدية، مثل التصيد الاحتيالي البسيط، وتحولوا إلى استراتيجيات أكثر دهاءً، مستغلين ثغرات أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) غير المؤمنة.

«الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة للمهاجمين لتطوير هجماتهم، لكنه في الوقت ذاته يمكّن فرق الدفاع من تحليل محاولات الاختراق بسرعة وكفاءة غير مسبوقة»، يقول الزعبي في تصريح لـ «الاتحاد».

وتبدأ معظم الهجمات السيبرانية الحديثة من أجهزة غير مدارة أو غير محدثة، مثل تلك المستخدمة في التقنيات التشغيلية أو إنترنت الأشياء الصناعي. هذه الأجهزة، التي غالباً ما تكون خارج نطاق رقابة فرق تقنية المعلومات، تُعد البوابة المفضلة للمهاجمين. ومع توسع مدن عربية في اعتماد «إنترنت الأشياء» ضمن مشاريع المدن الذكية، يصبح تعزيز الأمن السيبراني أولوية ملحة لضمان استدامة هذه التحولات الرقمية.

ولم يكتفِ المهاجمون باستغلال الثغرات التقنية، بل أصبحوا يتلاعبون بمشاعر المستخدمين، مستخدمين رسائل تهنئة مزيفة أو مبادرات خيرية وهمية لاختراق الأنظمة. هذه الاستراتيجيات تعتمد على فهم عميق لسلوك المستخدمين، مما يجعلها أكثر خطورة. يحذر الزعبي من أن هذه الموجة الخفية من الاحتيال تتطلب وعياً عاماً متزايداً، خاصة في ظل النشاط الرقمي المكثف خلال فترات مثل مواسم الأعياد.

وفي مواجهة هذه التهديدات، يبرز نموذج «الثقة الصفرية» كأكثر الاستراتيجيات الأمنية فعالية. هذا النموذج يعتمد على التحقق المستمر من هوية كل مستخدم أو جهاز قبل منحه أي صلاحية وصول، دون افتراض أي ثقة مسبقة. «هذا النهج يحد بشكل كبير من قدرة المهاجمين على الانتشار داخل الشبكات، ويقلل من مخاطر تسريب البيانات»، يؤكد الزعبي. وهذا النموذج يُعد حجر الزاوية في حماية البنية التحتية الرقمية، سواء للمؤسسات الحكومية أو العسكرية أو حتى الاقتصادات الرقمية الناشئة.