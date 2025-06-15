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اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. الأمن المائي يتعزز

محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. الأمن المائي يتعزز
16 يونيو 2025 01:42

قطعت الإمارات شوطاً واسعاً في الوصول إلى مستهدفات «استراتيجية الأمن المائي 2036»، واحتلت موقع الريادة في إدارة الموارد المائية المتكاملة، في ظل التكامل المحوري مع استراتيجيات المياه والبيئة والغذاء، وبالطبع الطاقة والخطة العامة الشاملة تستهدف في الواقع تحقيق هدف أساسي، لا يمكن لأي استراتيجية المضي قدماً بمعزل عنه، وهو ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في الحالات الطبيعية وأوقات الطوارئ، وهذا لا يؤمن هذه المادة الحيوية فحسب، بل يساهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي، ولاسيما في ظل حراك تنموي لا يتوقف في الوقت الذي تواجه فيه مناطق واسعة من العالم، أزمات ترتبط بشح المياه وصعوبة الوصول إليها، بل وارتفاع تكاليف الحصول عليها.
البرامج المساندة للحراك الإماراتي متعددة ومتطورة، تستند في الواقع إلى أسس قوية يدخل فيها الابتكار، بما في ذلك إدارة الطلب على المياه، وهذه نقطة مهمة وسط الحراك العام وإدارة الإمداد المائي من مصادر مختلفة إلى جانب البرنامج المهم جداً، الذي يتعلق بإنتاج المياه في حالات الطوارئ، عبر تعاون كل المؤسسات المحلية ذات الصلة، مع ضرورة الإشارة إلى التركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز حصاد الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
إنها برامج تضمن الاستدامة المائية محلياً، وتمضي قدماً في بلوغ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، كما أن هذا المسار الذي يحقق النجاحات، يعد مرجعاً لعدد من الدول التي يرتفع فيها الطلب على المياه، سواء عبر توسع قاعدتها الشعبية، أو زيادة النمو الاقتصادي فيها.
المشاريع الكبرى في الإمارات في هذا القطاع، تعطي كثيراً من العوائد، بما في ذلك إنشاء محطات تحلية عبر «التناضح العكسي»، وتطوير البنية التحتية، وهناك أيضاً نقطة مهمة، تتعلق برفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
كل هذه المشاريع والمبادرات والبرامج بالإضافة إلى تلك التي تفرضها التحولات والمتغيرات، إلى جانب، طبعاً، الأزمات التي تواجه إمدادات المياه على المستوى العالمي، ستكون في صلب مناقشات «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه الإمارات، ويعد فرصة كبيرة جداً لتسريع التقدم للوصول الشامل إلى المياه المأمونة بحلول العام 2030.

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