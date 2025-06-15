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اقتصاد

مصر توقع اتفاقية إغلاق مالي لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات

الاتفاقية تضمن دخول المشروع حيز البناء (أرشيفية)
16 يونيو 2025 01:43

(رويترز) 

أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الأحد، بأنه تم توقيع اتفاقية إغلاق مالي مع شركة «سكاتك» النرويجية لحلول الطاقة المتجددة، لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، مما سيسمح للمشروع بالانتقال إلى مرحلة البناء. وأضاف البيان أن المشروع يتضمن استثمارات تبلغ 600 مليون دولار.
وذكر أنه تم «توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة أوبيليسك للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو أحد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء المصرية لإدخال قدرات إضافية للشبكة».

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