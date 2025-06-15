3 عوامل تؤثر على موثوقية معاملة الشيكات وإمكانية تحصيلها

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



حددت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، 3 عوامل تؤثر على مؤشر تحصيل الشيك، ومن ثم مدى موثوقية معاملة الشيكات، وتشمل وتيرة وانتظام الجهة المصدرة للشيك في تنفيذ معاملات الشيكات بنجاح عبر الحسابات المتعددة، الجدارة الائتمانية للجهة المصدرة للشيك بمعني استقرار الوضع الائتماني للجهة المصدرة للشيك، وأخيراً السجل الائتماني للجهة المصدرة للشيك أي سجل المدفوعات للجهة المصدرة للشيك في آخر ثلاث سنوات.



خدمة التحقق

وتوفر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، خدمة التحقق إلكترونياً من إمكانية تحصيل الشيكات المستلمة مقابل 10.5 درهم عبر مؤشر تحصيل الشيك الخاص بالعميل. وذكرت الشركة أن مؤشر تحصيل الشيك يوضح ثقة الشركة بإمكانية تحصيله، ويعتمد ذلك على سجل الشيكات المصروفة والسجل الائتماني للجهة المُصدرة للشيك. وقالت: إن أهمية مؤشر تحصيل الشيك تتمثل في اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً عند قبول الشيك كطريقة دفع، والتعرف على سجل صرف الشيكات للجهة المصدرة من خلال الحصول على معلومات عن سجل مدفوعات الشيكات والتزامات المحاكم للجهة المصدرة في آخر عامين، إضافة إلى إدارة السيولة النقدية من خلال توقع السيولة النقدية في الفترة القادمة والتحقق من إمكانية تحصيل الشيك، مشيرة إلى أن الحصول على مؤشر تحصيل الشيك، يتم بسهولة بوساطة تحميل تطبيق الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يمكن من المعرفة الدائمة للوضع المالي في أي وقت.



منهجية تحليلية

وأوضحت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أن احتساب مؤشر تحصيل الشيك، يتم باستخدام خوارزمية تعتمد على منهجيات تحليلية حديثة للتنبؤ، تأخذ في الاعتبار ليس فقط الشيكات، بل أيضاً الكم الهائل من المعلومات المتوفرة في الملف الائتماني في قاعدة بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتقوم بمقارنتها مع المعلومات المتوفرة لجميع الشيكات الصادرة في التاريخ والسلوك الائتماني للأفراد أو الشركات في الإمارات، لافتة إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لا تقدم نصائح بشأن قبول الشيك أو رفضه، ويتمثل دورها في توفير احتمالية ارتجاع الشيك فقط، مما يمكن مستلم الشيك من اتخاذ القرارات بشأن قبول أو رفض الشيك. ووفقاً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإن مؤشر تحصيل الشيك، عبارة عن مؤشر لا يحتوي على أي معلومات سرية، وبالتالي لا يلزم الحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه.



بيانات المؤشر

وقالت: إن الوثائق المطلوبة للحصول على بيانات المؤشر، تتضمن فقط مسح الشيك ضوئياً أو تحميل صورة الشيك أو إدخال بيانات الشيك يدوياً والدفع عن طريق التطبيق للحصول على مؤشر تحصيل الشيك بشكل فوري، منوهه بأن فوائد مؤشر تحصيل الشيك لمستلم الشيك تتمثل في أن معرفة احتمالية إرجاع الشيك تعد معلومة مهمة يوفرها مؤشر تحصيل الشيك، مما يدعم مستلم الشيك لاتخاذ قرارات أفضل حول قبول الشيك من عدمه كوسيلة للدفع، فضلاً عن تمكين مستلم الشيك من ضبط تذكيرات بتاريخ استحقاق الشيك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال تذكير إلى مصدر الشيك مباشرة من التطبيق.