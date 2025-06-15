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اقتصاد

542.1 مليار دولار الإنفاق المتوقع لدول التعاون في 2025

542.1 مليار دولار الإنفاق المتوقع لدول التعاون في 2025
16 يونيو 2025 01:42

مسقط (وام)

بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي 2025، نحو 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، وذلك حسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول التعاون.
وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بحركة أسعار النفط العالمية، وتتبع الدول نهجاً متحفظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة، تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية.
ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، وقدرت غالبية دول مجلس التعاون زيادة لإنفاقها في عام 2025 مقارنة مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية.

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