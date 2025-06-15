الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تتصدر استفسارات سفر الأعمال بنسبة تتجاوز 57%

الإمارات تتصدر استفسارات سفر الأعمال بنسبة تتجاوز 57%
16 يونيو 2025 01:43

دبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة حياة للفنادق عن تلقي أكثر من 42 ألف استفسار متعلق بفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024، بزيادة بلغت 5.2% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بتنامي الطلب على دمج التجارب الثقافية الأصيلة ضمن رحلات العمل.
واستحوذت فنادق حياة في دولة الإمارات، على النصيب الأكبر من هذه الاستفسارات بما يعادل 57%، حيث سجلت نحو 24 ألف استفسار، مما يمثل نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي في المقابل، شهدت فنادق المجموعة في المملكة العربية السعودية أكثر من 7.000 استفسار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2023.
وجاءت دولة الإمارات في صدارة أسواق المنطقة من حيث عدد استفسارات فعاليات، مما يعكس جاذبية محفظة فنادق حياة لدى المسافرين من قطاع الأعمال. 
 كما سجل قطاع سفر الأعمال زخماً متصاعداً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق فيه إلى 1.64 تريليون دولار في عام 2025، ارتفاعاً من 1.48 تريليون دولار في 2024، وفقاً لما أفادت به رابطة السفر التجاري العالمية (GBTA) ويشير هذا النمو إلى تعافي القطاع واستعداده لمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة. 
ومع توقعات بتجاوز الإنفاق العالمي على سفر الأعمال حاجز 2 تريليون دولار بحلول عام 2028، تبرز أهمية قدرة شركات السفر على التكيّف بسرعة وفعالية مع تطلعات العملاء المتغيرة، لضمان بقائها في صدارة المشهد وتحقيق نمو مستدام.
 وقال بول دالغليش، نائب رئيس المبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نشهد تزايداً في رغبة المسافرين من قطاع الأعمال في الاستفادة القصوى من رحلاتهم من خلال تمديد الإقامة لبضعة أيام بهدف استكشاف الوجهات المحلية، ورغم عودة سفر الأعمال بقوة، إلا أن الإنفاق لا يزال يتّسم بشيء من الحذر، سواء من جانب الأفراد أو الشركات، مما يجعل التركيز في هذا القطاع منصباً أكثر من أي وقت مضى على تحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار في كل رحلة عمل. 

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام نيبال
الشرق الأوسط
الإمارات
الفنادق
السعودية
آخر الأخبار
جهود إماراتية لدعم عشرات التكيات المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
17 يونيو 2025
منظر عام من مدينة طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وإيران
17 يونيو 2025
آثار الدمار جراء سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (رويترز)
الأخبار العالمية
توسع رقعة العمليات في رابع أيام المواجهة بين إيران وإسرائيل
17 يونيو 2025
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (وكالات)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لمفاوضات عاجلة لوقف الهجمات المتبادلة
17 يونيو 2025
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
17 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©