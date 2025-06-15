أبوظبي تتصدر مدن العالم في سرعة «النطاق العريض الثابت»

يوسف العربي (أبوظبي)



تصدرت أبوظبي مدن العالم في سرعة «النطاق العريض - الثابت»، حسب مؤشر شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في رصد سرعات الإنترنت حول العالم.

ووفق مؤشر الشركة لشهر أبريل 2025، سجلت شبكة النطاق العريض الثابت في أبوظبي متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 355.24 ميجابت/‏ الثانية، مقارنة بنحو 299.84 ميجابت/‏ الثانية خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو %18.4.



رفع البيانات

بلغ معدل سرعة رفع البيانات عبر «شبكة النطاق العريض - الثابت» في أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي 185.23 ميجابت/‏ الثانية، مقارنة بنحو 169.45 ميجابت/‏ الثانية خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً زيادة بلغت نسبتها 9.19%، فيما بلغت سرعة الاستجابة 5 ملي ثانية. وأوضح مؤشر «Ookla» أن متوسط سرعة تنزيل الملفات على شبكة «النطاق العريض -الثابت» في أبوظبي يزيد بنسبة 250.4% على المتوسط العالمي البالغ 101.37 ميجابت/ ‏الثانية، فيما تزيد سرعة رفع البيانات عبر الشبكة بنسبة 222% على المتوسط العالمي البالغ 57.39 ميجابت/ ‏الثانية.



مدن عالمية

عالمياً، حلت مدينة ليون الفرنسية في المرتبة الثانية عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 349.95 ميجابت/‏ الثانية، تليها مدينة فالبارايسو في تشيلي بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 330.96 ميجابت/‏ الثانية.

ووفق مؤشر «Ookla»، حلت العاصمة الصينية بكين في الترتيب الرابع عالمياً، لتسجل سرعة تنزيل بيانات بلغ 320.17 ميجابت/‏ الثانية، فيما استقر ترتيب مدينة نيويورك الأميركية في المرتبة الخامسة عالمياً، بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 298.35 ميجابت/‏ الثانية. وحلت زيوريخ في المرتبة السادسة عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 291.74 ميجابت/‏ الثانية، تليها مدينة بوخارست التي تقدمت مرتبتين خلال عام لتحل في الترتيب السابع عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 290.2 ميجابت/‏ الثانية. وجاءت مدينة شنغهاي الصينية في الترتيب الثامن عالمياً، بعد تراجعها مرتبة واحدة خلال 12 شهراً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 286.02 ميجابت/‏ الثانية، تليها مدينة لوس أنجلوس الأميركية التي حلت في الترتيب التاسع عالمياً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 284.94 ميجابت/‏ الثانية. وحلت مدينة تايبه الجديدة في تايوان في المرتبة العاشرة بعد تقدمها مرتبة واحدة خلال اثني عشر شهراً، لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 282.02 ميجابت/‏ الثانية.



استثمارات مكثفة

تعد الرؤية الحكومية واستثمارات مجموعة «إي أند»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «TDRA»، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات على صعيد سرعة «الإنترنت».

ويعكس هذا التفوق الالتزام بالاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الرقمية، مع خطط لتعزيز الابتكار والاتصال السريع في مختلف القطاعات، مما يمهّد الطريق لمزيد من التطورات، ويتيح للمستخدمين الاتصال بسرعات عالية، ويعزز من قدرات التحول الرقمي للقطاعات المختلفة، مثل التعليم، الصحة، والأعمال.



مكانة عالمية

فق بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية، بلغت نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية في الإمارات العربية المتحدة 97%، لتأتي الدولة في الترتيب الأول عالمياً على هذا الصعيد. وجاءت سنغافورة في الترتيب الثاني عالمياً بنسبة انتشار لشبكة الألياف الضوئية بلغت 95.8%، تليها الصين بنسبة انتشار 94.9%، ثم كوريا الجنوبية 91.10%، تلتها هونج كونج بنسبة انتشار 86.2%.

وحقق قطاع الاتصال في الإمارات العديد من الإنجازات الريادية، لتتبوأ الدولة صدارة بلدان العالم في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي «الإنترنت».