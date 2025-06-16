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اقتصاد

الذهب يبلغ أعلى مستوياته في شهرين

الذهب
16 يونيو 2025 07:45

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين في ظل لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة بعد تصاعد الهجمات بين إسرائيل وإيران.
زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3447.07دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3467.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.23 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 إلى 1234.47 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 إلى 1036.58 دولار.

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ارتفاع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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