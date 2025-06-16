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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

النفط
16 يونيو 2025 08:00

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد أن تبادلت إسرائيل وإيران هجمات جديدة مما زاد المخاوف من تعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 2253 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 75.93 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.62 دولار أو 2.2 بالمئة ليسجل 74.60 دولار. وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من أربعة دولارات في وقت سابق من الجلسة.
وقفز الخامان القياسيان بنسبة سبعة بالمئة عند التسوية يوم الجمعة بعد أن ارتفعا بأكثر من 13 بالمئة خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير.

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المصدر: وكالات
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