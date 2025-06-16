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اقتصاد

2.3 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو

2.3 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو
16 يونيو 2025 13:46


عجمان (الاتحاد)
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان، خلال شهر مايو الماضي 1831 تصرفاً بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار درهم، محققة نمواً بـ 31%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما بلغ جحم التداول 1.7 مليار درهم من إجمالي 1549 عملية.
وذكر المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن منطقة «الحميدية 1» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 20 مليون درهم، مشيراً إلى تسجيلها 217 عملية رهن بقيمة إجمالية تجاوزت 388.7 مليون درهم، وذلك وفق إحصائيات مؤشر عجمان العقاري.
وأكد أن شهر مايو سجل نشاطاً استثنائياً، وحقق أرقاماً قياسية تعكس زيادة الطلب المباشر على أنواع العقارات في الإمارة، وتؤكد جاذبية وصلابة القطاع العقاري، ومحافظته على أدائه القوي.
وأشار إلى تصدر مشروع «مدينة الإمارات»، قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً متقدماً على كل مشروعي «عجمان 1» و«أبراج الهورايزون»، فيما جاء حي «الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الحليو 1» و«الياسمين».

دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
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