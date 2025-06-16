مذكرة تفاهم بين «مرافئ الفجيرة» و«المنطقة الحرة»



الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت مرافئ الفجيرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، يتم بموجبها بحث سبل التعاون لتعزيز مكانة إمارة الفجيرة كمركز عالمي رائد في القطاع البحري.

فمن خلال توظيف إمكانات وقدرات كلٍّ من مرافئ الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، سيتم تكثيف الجهود من قبل الطرفين لجذب المزيد من الاستثمارات، وتبسيط العمليات والإجراءات، وتعزيز النمو المستدام في منظومة الأعمال البحرية لإمارة الفجيرة.

ولتحقيق ذلك، فقد تم وضع إطار شامل للعمل المشترك يركز على عدة مجالات رئيسية، تشمل تبادل البيانات الإحصائية، وتوقعات الأعمال، وغيرها من المعلومات المتعلقة بحركة الحاويات براً وبحراً، والمشاركة معاً في الفعاليات والجولات التعريفية.

وقال الكابتن محمد اليحيائي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة: تتمتع مرافئ الفجيرة بموقع استراتيجي مميز، يؤهلها لتصبح بوابة العبور الرئيسية إلى شبه القارة الهندية، وأسواق التجارة الإفريقية والعالمية، وتأتي هذه المذكرة لتفسح المجال لتعزيز سبل التعاون مع هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، الأمر الذي سيتيح لنا اقتناص فرص نمو جديدة، وتعزيز عروض خدماتنا، وتقديم قيمة أفضل لمتعاملينا وأصحاب العلاقة، بما يرسخ مكانة الفجيرة كمركز بحري رائد.

ومن جانبه، قال محمد شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة: تضطلع هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة بدور محوري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير مجتمع أعمال نابض بالحياة، وستسهم مذكرة التفاهم مع مرافئ الفجيرة في تضافر جهودنا المشتركة، ما يُمكّننا من تقديم قيمة مضافة للشركات العاملة في القطاع البحري، ونتطلع معاً إلى خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية، تثري التنوع الاقتصادي، وتُعزز مكانة الفجيرة في القطاع البحري العالمي.

ومن المتوقع أن تضع مذكرة التفاهم الأسس التي سيبني عليها الطرفان تعاونهما لإنشاء بيئة أعمال سلسة وفاعلة، تلبي احتياجات خطوط الشحن العالمية، ومقدمي الخدمات اللوجستية، وشركات الخدمات البحرية.