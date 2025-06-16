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اقتصاد

«نخيل» تمنح عقوداً لتنفيذ الأعمال الإنشائية في «نخلة جبل علي» بـ 750 مليون درهم

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16 يونيو 2025 16:59


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ «دبي القابضة»، ترسيّة 3 عقود رئيسية بقيمة إجمالية تزيد على 750 مليون درهم، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع «نخلة جبل علي»، والمقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2026.
وتُمثل العقود - التي أُرسيت على شركة «دي بي بي للمقاولات» - إنجازاً مهماً في عملية التطوير الجارية لهذه الوجهة البحرية الرائدة في دبي.
وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: يجسد مشروع «نخلة جبل علي» الضخم طموح دبي لإعادة تعريف مفهوم ونمط المعيشة الفاخر على الواجهة البحرية العالمية، ونعمل على أن يكون هذا المشروع الرائد بمثابة نقلة نوعية في المشهد الحضري للمدينة، مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دبي في عملنا على إنشاء وجهة عالمية تجذب السكان والسياح والمستثمرين، ويسعدنا مواصلة التعاون مع شركة «دي بي بي للمقاولات»، التي تعتبر شريكاً ذا خبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والتزام بالجودة، الأمر الذي سيضمن التنفيذ الناجح لهذا المشروع المهم.
من جانبه، قال يوجيني باتريك تيربيلانشي، المدير العام لشركة «دي بي بي للمقاولات»: نتطلّع من خلال خبرتنا والتزامنا بالتميز، إلى تحقيق هذا المشروع الطموح.

 

نخيل
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