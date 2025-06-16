راشد البلوشي رئيساً تنفيذياً لسلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أبوظبي العالمي «ADGM» عن تعيين راشد عبدالكريم البلوشي رئيساً تنفيذياً لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي.

وذكر «أبوظبي العالمي» في أن هذا التعيين يعكس التزامه بتعزيز فريق قيادته وتسريع تنفيذ استراتيجيته، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، موضحاً أن راشد البلوشي تولى المنصب خلفاً لحمد المزروعي، الذي بدأ مسيرة مهنية جديدة ضمن إمارة أبوظبي.

وسيتولى راشد عبدالكريم البلوشي قيادة سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي -التي تتولى بدورها مسؤولية تسجيل وترخيص والإشراف على الشركات غير المالية العاملة ضمن أبوظبي العالمي- إلى جانب سعيه لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وضمان إطار تنظيمي متقدم يتّسم بالشفافية ويدعم الأعمال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

يتمتع البلوشي بمسار مهني يمتد لأكثر من 24 عاماً من العمل في القطاعات المالية والتنظيمية، بما في ذلك شغله منصب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنصب وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهو يشغل أيضاً عضوية عدة مجالس ولجان على المستويين المحلي والاتحادي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «نرحب براشد البلوشي ضمن فريق القيادة في أبوظبي العالمي.. إن سجله الحافل وفهمه العميق لبيئة الأعمال والتنظيم سيكون لهما دور محوري في دفع المرحلة التالية من نمو أبوظبي العالمي، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى حمد المزروعي على مساهماته القيّمة وقيادته خلال فترة توليه المنصب، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة».