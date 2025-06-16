عبدالله المصعبي رئيساً تنفيذياً لـ«أدنوك للحفر»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أن مجلس إدارتها وافق على تعيين عبدالله عطية المصعبي، رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً لعبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس الحالي للشركة، والمخطط أن يتقاعد مع نهاية هذا العام بعد أكثر من 45 عاماً من الخدمة في «أدنوك» و«أدنوك للحفر».

وسيستمر الصيعري في تقديم الدعم للشركة في دور استشاري حتى نهاية العام لضمان استمرارية الأعمال والانتقال السلس للمهام الإدارية.







وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك ورئيس مجلس إدارة أدنوك للحفر: نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ عبدالرحمن عبدالله الصيعري، لما قدمه من خدمات متميزة لكلٍ من «أدنوك» و«أدنوك للحفر» على مدار أكثر من أربعة عقود، ومساهمته في تحقيق نقلة نوعية في الشركة لتصبح من أكبر مزودي الخدمات لقطاع الطاقة على مستوى العالم وأكثرهم استفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى التزامه بضمان التميز التشغيلي، وتطبيق إجراءات السلامة، وبناء مهارات الكوادر والكفاءات الوطنية لترسيخ أسس قوية للنجاح المستدام.

وأضاف: يُسرُّنا الترحيب بعبدالله عطية المصعبي رئيساً تنفيذياً لشركة «أدنوك للحفر»، والذي يمتلك خبرة عميقة في الجوانب التشغيلية والإدارية على امتداد سلسة القيمة في «أدنوك»، تؤهله لتنفيذ استراتيجية «أدنوك للحفر»، التي تركز على تحقيق المزيد من النمو وتعزيز الربحية وخلق قيمة طويلة الأمد، مع ضمان استمرار الأداء المتميز والارتقاء بمعايير الكفاءة عبر جميع العمليات، وكلنا ثقة بأن شركة «أدنوك للحفر» ستستمر تحت إدارته في تحقيق نتائج متميزة لمساهميها ولدولة الإمارات ولقطاع الطاقة بشكل عام.