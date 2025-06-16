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اقتصاد

«دبي للتحكيم الدولي» يتعاون مع «جس ماندي» و«جس إيه آي»

«دبي للتحكيم الدولي» يتعاون مع «جس ماندي» و«جس إيه آي»
16 يونيو 2025 17:05

 
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركتي «جس ماندي» و«جس إيه آي» بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال التحكيم، عبر تزويد المركز بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءته التشغيلية.
وتتضمن الشراكة تدريب فرق إدارة القضايا في المركز على استخدام أداة «Jus AI»، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتبسيط عمليات البحث القانوني وإدارة سير العمل، طورتها شركة «جس ماندي».
ويهدف التعاون إلى تعزيز جودة وكفاءة الإجراءات التحكيمية، بما يواكب تطلعات مجتمع الأعمال القانوني محلياً ودولياً.
وفي إطار تعزيز الشفافية والمعرفة المفتوحة، سيقوم المركز بنشر قراراته المتعلقة بالطعون على منصة «جس ماندي»، ما يتيح للمهنيين والباحثين القانونيين الوصول إلى مواد تحكيمية مرجعية تسهم في تطوير الممارسات المهنية.
كما تشمل الاتفاقية إطلاق سلسلة من المبادرات المشتركة لتطوير الفكر القيادي، وتوفير فرص تدريبية وتثقيفية للممارسين والأكاديميين في مجال تسوية المنازعات، إلى جانب المساهمة في إطلاق الأكاديمية الافتراضية التابعة للمركز، عبر دعم تقني من «جس ماندي» في تصميم المحتوى العملي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكدت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، أن الشراكة تمثل خطوة متقدمة نحو تمكين الأطراف والممارسين من أدوات متقدمة تعزز فعالية منظومة التحكيم، مشيرة إلى أهمية نشر المعرفة القانونية وتبني الحلول التقنية الحديثة.

مركز دبي للتحكيم الدولي
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