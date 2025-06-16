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اقتصاد

«دو» تُخرج مجموعة من المواطنين في الدفعة الثانية من برنامج «Digital Talent»

«دو» تُخرج مجموعة من المواطنين في الدفعة الثانية من برنامج «Digital Talent»
16 يونيو 2025 21:19

دبي (الاتحاد)
 أعلنت «دو»عن الاختتام الناجح للدفعة الثانية من برنامج «المواهب الرقمية المُعتمدDigital Talents» والذي يأتي في إطار مواصلة التزامها بتعزيز التحول الرقمي، وبناء قوى عاملة ماهرة رقمياً، وتمكين الكوادر المهنية وفرق العمل وتزويدها بالقدرات والمهارات المستقبلية التي تدعم تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات.

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ويُعد البرنامج، الذي انطلق خلال العام الماضي، إحدى الركائز الأساسية في مسيرة «دو» نحو تحفيز الابتكار، إذ يهدف إلى تزويد الموظفين بالأدوات اللازمة للتميّز في بيئة رقمية تتطور بوتيرة متسارعة ويركز البرنامج على مجموعة من المهارات المتقدمة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والحلول الابداعية، والتميز في مجال الابتكار، مما يُمكّن المشاركين من صناعة التجديد والتطور وإيجاد القيمة المُضافة داخل المؤسسة.
وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شريك عالمي مُعتمد في مجال التعليم الرقمي المهني، حيث أنهى المشاركون هذا العام منهجاً دقيقاً متخصصاً يتضمن الحصول على شهادات معترف بها دولياً، وأعلى مستوى من التعلّم المهني القائم على تنفيذ المشاريع، والتطبيقات العملية التي تعالج تحديات واقعية ترتبط مباشرة بالأولويات الاستراتيجية لـ «دو» كما يمنح البرنامج للمشاركين شهادات في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلوم البيانات، مما يرسخ مكانة «دو» كشركة رائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي من «دو»: إن «برنامج المواهب الرقمية المُعتمد يُجسد التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار حيث نسعى إلى تعزيز ريادتنا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المستقبلية من خلال الاستثمار في كوادرنا العاملة وتزويدهم بالقدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والإبداع كما يهدف البرنامج إلى إلهام فرق العمل للتفكير الابداعي، والعمل بطرق مبتكرة، وتحقيق نتائج ملموسة لعملائنا ومساهمينا.
ومنذ انطلاقه في العام الماضي، حقق البرنامج نتائج لافتة، إذ تعزّز تفاعل المشاركين وأدائهم بشكل كبير، مع زيادة بنسبة 30% في معدلات المشاركة الفعّالة مقارنة ببرامج التدريب التقليدية وكانت النتيجة حلولاً عالية الجودة وأفكاراً قابلة للتنفيذ تتماشى مع أهداف»دو«الاستراتيجية، كما ساهمت المهارات الجديدة التي اكتسبها المشاركون في دعم العديد من المبادرات المبتكرة داخل الشركة، خصوصاً في ظل دورها القيادي لدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات ويُمثّل المشاركون في البرنامج استثماراً استراتيجياً في بناء قوى عاملة مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل كما يُوفر البرنامج منصة تتيح للموظفين استكشاف التقنيات الجديدة والأطر الابتكارية، بما يضمن لـ «دو» الحفاظ على ريادتها في مجال التقدّم التكنولوجي وتبنّي الحلول الرقمية الرائدة.

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