%5.1 نمو اقتصاد الإمارات في 2025

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، حسب تقرير معهد المحاسبين القانونيين «ICAEW» للمستجدات الاقتصادية للربع الثاني، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس».

وأكد التقرير أن السياحة في الإمارات لا تزال محركاً رئيساً للنمو، حيث من المتوقع أن يساهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025، بعد أن استقبلت دبي في الربع الأول من العام 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها مركزاً سياحياً رائداً، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الاستراتيجية تُغذي هذا الزخم، بما في ذلك خط أنابيب استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار، وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي، عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب في مايو. وتوقع التقرير أن يبلغ التضخم 2.5% في 2025، مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي يرجح فيه أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى كبح التضخم العالمي، فإن ضعف الدولار الأميركي قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع في الإمارات - وخاصة من شركاء تجاريين غير متعاملين بالدولار، مما يُعوّض بعض التأثيرات الانكماشية.



فوائض مالية

وأشار التقرير إلى أنه مع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.3 دولار للبرميل في 2025، فمن المرجّح أن تحافظ الإمارات وقطر فقط على فوائض مالية في عام 2025.

ورجح التقرير أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10% على الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي محدوداً، نظراً لضعف ارتباط صادرات المنطقة بالولايات المتحدة، وإعفاء منتجات الطاقة، لافتاً إلى نمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1% هذا العام، مدعومة بالطلب المحلي القوي، وزخم الاستثمار، ومبادرات التنويع، كما تتمتع المنطقة بوضع ملائم لاستيعاب أي إعادة توازن تجاري ناتجة عن تداعيات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية.



قدرة ملحوظة

قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تُظهر قدرةً ملحوظةً على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية، وتُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، مما يعزز من المرونة، ويمهّد الطريق نحو النمو على المدى الطويل.