جمارك رأس الخيمة تطلق أول شحنة عبور بري بنظام الـ «تير» نحو بولندا

رأس الخيمة (الاتحاد)



أعلنت دائرة جمارك رأس الخيمة انطلاق أول شحنة عبور بري «ترانزيت» باستخدام نظام النقل الدولي للبضائع الـ «تير» «TIR» من جمرك المناطق الحرة الشمالية في الإمارة باتجاه بولندا مروراً بدول أوروبية وآسيوية عدة عبر شبكة طرق دولية.

يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية ضمن جهود جمارك رأس الخيمة لتفعيل نظام «TIR» بالتعاون مع جمارك الإمارات والاتحاد الدولي للنقل البري «IRU» بما يعزز من فاعلية النظام في تسريع وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن تفعيل نظام التير يشكل دعامة رئيسة في تعزيز تنافسية الإمارات. ويسمح نظام «TIR» بنقل البضائع عبر دول عدة من دون الحاجة لإعادة التفتيش الجمركي.