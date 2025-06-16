الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جمارك رأس الخيمة تطلق أول شحنة عبور بري بنظام الـ «تير» نحو بولندا

نظام الـ «تير» يسمح بمرور الشاحنة لدول عدة دون إعادة التفتيش الجمركي (من المصدر)
17 يونيو 2025 01:46

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت دائرة جمارك رأس الخيمة انطلاق أول شحنة عبور بري «ترانزيت» باستخدام نظام النقل الدولي للبضائع الـ «تير» «TIR» من جمرك المناطق الحرة الشمالية في الإمارة باتجاه بولندا مروراً بدول أوروبية وآسيوية عدة عبر شبكة طرق دولية.
يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية ضمن جهود جمارك رأس الخيمة لتفعيل نظام «TIR» بالتعاون مع جمارك الإمارات والاتحاد الدولي للنقل البري «IRU» بما يعزز من فاعلية النظام في تسريع وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن تفعيل نظام التير يشكل دعامة رئيسة في تعزيز تنافسية الإمارات. ويسمح نظام «TIR» بنقل البضائع عبر دول عدة من دون الحاجة لإعادة التفتيش الجمركي.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يطّلع على استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية
سعود بن صقر يستقبل سفير السلفادور
التجارة
البضائع
جمارك رأس الخيمة
رأس الخيمة
بولندا
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اقتصاد
شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
اليوم 20:32
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي
الرياضة
33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي
اليوم 20:20
«إمستيل» تصنف «AA» من مؤشر «مورغان ستانلي»
اقتصاد
«إمستيل» تصنف «AA» من مؤشر «مورغان ستانلي»
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©