طيران الإمارات والاتحاد للطيران ضمن أكثر 5 ناقلات أماناً بالعالم

رشا طبيلة (أبوظبي)



جاءت الناقلات الوطنية، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران ضمن قائمة أكثر 5 ناقلات أماناً في العالم، لتحل طيران الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، والاتحاد للطيران في المرتبة الخامسة، بحسب بيانات «إيرلاين ريتينج».

وتفصيلاً، حلت طيران الإمارات في المرتبة الثالثة إلى جانب طيران «كاثي باسيفيك» والخطوط الجوية القطرية، فيما حلت الاتحاد للطيران في المرتبة الخامسة عالمياً في قائمة أكثر الناقلات أماناً حول العالم، وحل الطيران النيوزلندي في المرتبة الأولى، يليه طيران «كوانتاس» الأسترالي، وفي المرتبة الرابعة طيران «فيرجين» الأسترالي.

وحل في المرتبة السادسة طيران «إي إن إيه» اليابانية، والسابعة «إيفا للطيران»، والثامنة «الطيران الكوري»، والتاسعة «طيران ألاسكا»، والعاشرة الطيران التركي.

وفي قائمة الطيران منخفض التكلفة، سجلت فلاي دبي المرتبة 11 عالمياً، والعربية للطيران 18 عالمياً.

وحول معايير تصنيف الناقلات من ناحية الأمن والسلامة، فتتمثل في الحوادث الجسيمة للعامين الماضيين، وعمر الأسطول، وحجم الأسطول، ونسبة الحوادث، إضافة إلى حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث، والربحية، ورخص وشهادات رسمية من جهات دولية، إضافة إلى مهارات الطيارين والتدريب.