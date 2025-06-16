منظومة أبوظبي للشركات الناشئة الثالثة أوسطياً

أبوظبي (الاتحاد)



حققت منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي نقلة نوعية وبرزت بوصفها واحدة من أسرع المراكز نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2025 الصادر أمس خلال معرض فيفاتك باريس. ويحظى التقرير بمكانة عالمية مرموقة بوصفه الدراسة الأكثر شمولية على الإطلاق حول منظومات الشركات الناشئة، إذ يستخدم المجموعة الأكبر من البيانات الخاضعة لمراقبة الجودة في القطاع، ويحلل البيانات من أكثر من 5 ملايين شركة ضمن ما يزيد على 350 منظومة للابتكار في مجال ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

ويسلط التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2025 الضوء على النقلة النوعية الكبيرة التي حققتها أبوظبي لتصبح في مصاف أبرز المنظومات الناشئة في العالم.

ويأتي هذا التقدم على الرغم من الانخفاض العالمي بنسبة 14% في القيمة الإجمالية لمنظومة الشركات الناشئة وتميزت أبوظبي من خلال تحقيق 4.4 مليار دولار (نحو 16.2 مليار درهم) من قيمة المنظومة بين 1 يوليو 2022 و31 ديسمبر 2024، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 6%.

وجاءت أبوظبي في المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معيار الأداء، الذي يتخصص في تقييم نجاحات الشركات الناشئة بناءً على قيمة هذه الشركات وبيع الأسهم والتمويل. ويعزز هذا التكريم مكانة الإمارة بصفتها مركزاً حيوياً للابتكار وريادة الأعمال يقوم على النتائج في المقام الأول.



وتيرة استثنائية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سامانثا إيفانز، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستارت أب جينوم: يمثل صعود أبوظبي في التصنيفات العالمية دليلاً واضحاً على الوتيرة الاستثنائية والتماسك الذي تتسم به منظومتها الابتكارية، والتي تشكل فيها منظومة Hub71 ركيزةً أساسية.



دعم النمو

ومن جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ «Hub71»: تقدم أبوظبي في التصنيفات العالمية يعكس تميز شركاتها الناشئة، والدور الفاعل لمبادرات «Hub71» في دعم نموها على مدى السنوات الست الماضية، أسهمت «Hub71» في بناء منظومة تجمع المؤسسين والمستثمرين والشركات والشركاء، ما سرّع من نمو الشركات وساعدها على التوسع، إلى جانب تطوير قطاع التكنولوجيا الناشئة في الإمارة

وأضاف: هذا التقدم يعكس التزام أبوظبي المستمر بالابتكار والتكنولوجيا، ضمن بيئة أعمال وتنظيم مرنة ومتطورة وتواصل «Hub71» الاستفادة من مقومات أبوظبي، وتمكين الشركات من الإسهام في تحقيق طموحاتها الاقتصادية والتكنولوجية.