19.68 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



عوضت أسواق الأسهم المحلية نسبة معقولة من خسائرها في نهاية الأسبوع الماضي، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية أمس 19.68 مليار درهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 13.22 مليار درهم إلى 2.987 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 6.459 مليار درهم إلى 951.169 مليار درهم، وشهدت الأسواق المحلية استقطاب سيولة تجاوزت 2.1 مليار درهم بعد تداول أكثر من 662.11 مليون سهم خلال 45 ألفاً و48 صفقة.

وعزّزت تعاملات شراء كل من الأجانب والمؤسسات المالية من أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث جاءت المحصلة بواقع 12.55 مليون درهم و33.57 مليون درهم على التوالي، في حين مكّنت تعاملات المستثمرين الإماراتيين مؤشر السوق من الإغلاق في المنطقة الخضراء بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 367.58 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 358 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم شراء بقيمة 9.52 مليون درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، عاود المؤشر العام للسوق الارتفاع أمس بمقدار 20.84 نقطة وبنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9584.85 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.383 مليار درهم، شملت ما يزيد على 368.525 مليون سهم عبر 28212 صفقة، وجاء ارتفاع المؤشر بعد ارتفاع أسهم 48 شركة، مقابل انخفاض أسهم 27 شركة وثبات أسهم 44 شركة.

وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 161.31 مليون درهم، تلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 154 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 83.41 مليون درهم، ويليه «الدار» بقيمة 69.89 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 45.43 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 30.59 مليون سهم، ثم «أجيليتي» بنحو 27.52 مليون سهم، «أبوظبي لمواد البناء» بنحو 26.71 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» بنسبة 11.57% ليغلق عند 1.35 درهم، و«سوداتل» بنسبة 9.95% ليغلق عند 0.453 درهم، و«بريسايت» بنسبة 5.83% ليغلق عند 2.54 درهم، و«صناعات أسمنت الفجيرة» بنسبة 5.51% ليغلق عند 0.478 درهم، وفي المقابل تصدرت «أم القيوين للاستثمارات العامة» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.5% ليغلق عند 0.905 درهم، وتلاه «حياة للتأمين» بنسبة 5.17% ليغلق عند 1.65 درهم، ثم «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 4.45% ليغلق عند 1.93 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 507.247 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 494.691 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 12.556 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.04 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.006 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 33.57 مليون درهم.



سوق دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 42.31 نقطة وبنسبة %0.78 ليغلق عند مستوى 5407 نقاط بعد ارتفاع أسهم 33 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 5 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 726.6 مليون درهم، بعد التعامل على 293.59 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16836 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 190.61 مليون درهم، تلاه «ديوا» بقيمة 68.58 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 62.22 مليون درهم. فيما جاء «دريك آند سكل» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 43.47 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 39.55 مليون سهم، ثم «أملاك للتمويل» بتداول 35.85 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 359 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 368.54 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 9.52 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 5.93 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 456 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 461 مليون درهم.