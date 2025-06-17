دبي ترسخ مكانتها كمركز عالمي لتداول المياه بإطلاق أول رمز مائي رقمي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أكوا إندكس"، العالمية لتجارة سلع المياه، تُمهّد لإطلاق أول رمز أصول رقمية في العالم مدعوم مباشرة بمخزون حقيقي من المياه العذبة، مما يؤسس لسوق مالي منظم وشفاف للمياه كسلعة أساسية.

ويتمثل هذا الابتكار العالمي في إطلاق رمز رقمي مدعوم بمياه عذبة مُتحقَّق من جودتها ومُخزَّنة في خزانات عالمية، مما يتيح للمستثمرين والمتداولين والشركات تداول المياه والاحتفاظ بها واستلامها.

وتُعد هذه المبادرة حجر الزاوية في استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتأسيس "مركز المياه" التابع له، والذي يهدف إلى جعل دبي محوراً عالمياً للابتكار في تقنيات المياه والأمن المائي وتداول السلع المائية، كما ستُسهم الشراكة في توفير سيولة جديدة وتحسين شفافية سلاسل الإمداد المائي، وستوفر أدوات مبتكرة للتحوط من المخاطر وتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة : يواجه ما يقارب نصف سكان العالم شُحّاً في المياه، ومع ذلك تبقى المياه المورد الحيوي الوحيد الذي يفتقر إلى سوق ناضج ومُنظم، شراكتنا مع "أكوا إندكس" تهدف إلى بناء هيكل شفاف ومحايد لتداول المياه، بما يضمن تأمين مستقبل هذا المورد الذي طالما تم التقليل من قيمته الحقيقية.

وأكد أن هذه الخطوة ستجذب الشركات الرائدة في القطاع لإنشاء مركز عالمي في دبي للابتكار في مجال المياه، مع تسهيل وصولها إلى المناطق التي تحتاجها.

وأوضح يعقوب شيرازي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "أكوا إندكس": إن تسعير المياه وفقاً لقيمتها الحقيقية وتحويلها إلى فئة أصول مالية جديدة هو تغيير جذري في الاقتصاد العالمي، هذا النهج سيرسي معايير جديدة للإدارة المستدامة للمياه تمنع الندرة والتلوث، كما سيمكّن البلدان والبلديات من تعزيز قدرات بنيتها التحتية المائية.

وبموجب الشراكة، ستستفيد "أكوا إندكس" من البنية التحتية المتطورة والشبكة العالمية الواسعة لمركز دبي للسلع المتعددة لتسهيل عمليات التداول والاستثمار في الأصول المائية، بينما ستوفر الشركة لمنظومة المركز والشركات الأعضاء فيه إمكانية الوصول إلى منتجات تداول وتحوط متقدمة.

يذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة لن يتملك الرمز الرقمي أو يديره مباشرة، بل سيوفر الإطار التنظيمي والتشغيلي الذي يدعم هذه المبادرة كجزء من رؤيته الأوسع لترسيخ مكانة دبي كمركز محايد وموثوق لتجارة وابتكار المياه على مستوى العالم.