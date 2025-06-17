الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

47.2 % حصة الأسواق الخليجية من صادرات أعضاء «غرفة دبي» بالربع الأول

.
17 يونيو 2025 14:16


دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، باستحواذها على 47.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 40.5 مليار درهم، مما يعكس محافظتها على مكانتها الاستراتيجية في الأنشطة التجارية لأعضاء الغرفة.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي حوالي 85.9 مليار درهم.
وجاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، في المرتبة الثانية، باستحواذها على 29.1% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 25 مليار درهم.
وحلت أسواق القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 10.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 9.1 مليار درهم. وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة، مستحوذة على 9.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 8 مليارات درهم، في حين جاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 2.8% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 2.4 مليار درهم.
وحلت قارة أميركا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.5% وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 460 مليون درهم.
وكانت أسواق أميركا اللاتينية قد احتلّت المرتبة السابعة، حيث استحوذت على حوالي 0.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت 315 مليون درهم.

أخبار ذات صلة
«غرفة دبي» تدعم توسع «أفروفيجن تكنولوجيز» في غانا
«غرفة دبي» و«الاقتصاد»تستعرضان اتفاقيات الشراكة الشاملة أمام مجالس الأعمال
غرفة دبي
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©