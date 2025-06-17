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اقتصاد

شيخة النويس: التكنولوجيا محور رئيس لتطوير قطاع سياحي مستدام

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17 يونيو 2025 14:17

 

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، عدداً من اللقاءات مع ممثلي مجموعة من شركات تكنولوجيا السفر والسياحة الفرنسية الرائدة، حيث تمت مناقشة مستقبل تعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة في القطاع السياحي وأهمية استخدام الحلول الرقمية لدعم كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز جاهزية هذا القطاع الحيوي لمواكبة التغيرات التكنولوجية المستمرة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار».
وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود سعادتها لتعزيز الحوار وتبادل أفضل الخبرات مع القطاع الخاص في السياحة، استعداداً لتوليها مهام الأمين العام لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة مطلع العام المقبل.
وقالت: تعد التكنولوجيا محوراً رئيسياً ضمن رؤيتي لتطوير قطاع سياحي مستدام ومسؤول على المستويين الإقليمي والعالمي، نظراً لأنها تؤدي دوراً هاماً في خلق نماذج سياحية مبتكرة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، كما تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على الخصوصية، وتسهم في توفير تجارب سياحية متميزة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم.
وأشارت إلى أهمية زيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من قبل القطاع الخاص لابتكار حلول رقمية ذكية تدعم استدامة السياحة، وبناء بنية تحتية رقمية متكاملة تُعزز من كفاءة العمليات السياحية.
وأكدت، خلال اللقاءات، أهمية تعزيز الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للسياحة والشركات والمؤسسات السياحية الخاصة في ابتكار مبادرات ومشاريع سياحية جديدة تسهم في تسهيل التنقل والتواصل بين دول العالم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للوجهات السياحية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع السياحي، مثل التغيرات المناخية والتغيرات المتعلقة بأنماط السفر والسياحة.
 

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