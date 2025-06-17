«إي اف چي هيرميس» تطلق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية بالربع الثالث



دبي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد) أعلنت «إي اف چي هيرميس»، عن خططها للتوسع في خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية لتشمل المملكة العربية السعودية، ومن المقرر إطلاق هذه الخدمات في الربع الثالث من عام 2025، بهدف تزويد كبار المستثمرين من المؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات العائلية بحلول شاملة تعزز من كفاءة إدارة المحافظ، وتحسن استراتيجيات التداول، وتوفر مصادر جديدة للإيرادات. وتهدف الشركة، عبر إتاحة حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية، إلى تعزيز حالة السيولة بالسوق، ودعم استراتيجيات التداول المتطورة، بالإضافة إلى جذب أكبر المستثمرين للتداول في السوق المالية السعودية. تتيح خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية لصناديق التحوط والمستثمرين وكبرى المؤسسات المالية تنفيذ استراتيجيات المراجحة والتحوط عند التداول بفعالية. كما يمكن لكبار المستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد ومديري الأصول تحقيق دخل سلبي عن طريق إقراض الأوراق المالية التي لا يتم تداولها باستمرار دون الحاجة إلى بيع هذه الأوراق. وقال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف جي هيرميس السعودية، إن الخدمات الجديدة ستسهم في تعزيز السيولة وكفاءة السوق وإتاحة فرص جديدة لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية. ومن جانبه، قال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في شركة إي اف چي هيرميس: «تعزز خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية كفاءة السوق ومرونة الاستثمار لعملائنا، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية إقراض واقتراض الأوراق المالية، وتحسين استراتيجيات التداول، والحصول على مصادر جديدة للدخل السلبي». كما أوضح أن هذه الخدمات توفر حلولاً استثمارية أكثر تطوراً وفعالية، وهو ما ينعكس في تسهيل معاملات البيع على المكشوف وزيادة سيولة السوق، مؤكداً أن هذه الحلول ستعزز مكانة الشركة في السوق، وستتيح للعملاء فرصاً جديدة للنمو، بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.