بلاك روك: توجه متسارع للمكاتب العائلية نحو الائتمان الخاص والبنية التحتية



دبي (الاتحاد)

‏أطلقت بلاك روك نتائج دراستها العالمية حول المكاتب والشركات العائلية لعام 2025، والتي أظهرت أن الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة تمثّل العامل الأهم بالنسبة للمكاتب والشركات العائلية (بنسبة 84%)، وتؤثر مباشرةً على قراراتها المتعلقة بتوزيع رأس المال.

كما أظهرت النتائج أن تنامي المخاوف بشأن اضطرابات التجارة وتزايد الانقسام في المشهد الجيوسياسي تسبّبا بتراجع المعنويات العامة، في أول تحول سلبي يُسجَّل منذ بدء إجراء الدراسة في عام 2020.

وقالت ميراي أبو جودة، رئيس الشركات والمكاتب العائلية والصناديق الوقفية والمؤسسات لدى «بلاك روك» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «نشهد توجهاً متسارعاً للمكاتب العائلية الأوروبية نحو الائتمان الخاص والبنية التحتية باعتبارهما عنصرين أساسيين في توزيع المحافظ الاستثمارية. ويشكل الائتمان الخاص اليوم خياراً جذّاباً لما يقدمه من عوائد قوية مع مستوى جيد من السيولة، بينما تظل البنية التحتية محط اهتمام لما توفره من تدفقات نقدية مستقرة وقدرتها على التحوّط في مواجهة التضخم.

ومع تزايد توزيع رأس المال في هذين المجالين، تبرز أهمية الوصول إلى الفرص المناسبة واختيار الاستراتيجية الاستثمارية الملائمة أكثر من أي وقت مضى». ورغم الانطباع بأن قواعد الأسواق المالية تشهد تغيرات جذرية، يأمل العديد من المكاتب والشركات العائلية أن تكون تداعيات ذلك محدودة على الاقتصاد العالمي. وتعمل المكاتب العائلية حالياً باتباع نهج إدارة المخاطر، حيث يسعى أكثر من ثلثيها (68%) إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، فيما يتجه نحو النصف (47%) إلى تنمية مصادر العوائد المتنوعة، بما في ذلك الأصول البديلة غير السائلة، والأسهم خارج الولايات المتحدة، والأدوات السائلة، والسيولة النقدية.

الأصول البديلة

أظهرت الدراسة أن مخصّصات المكاتب العائلية للأصول البديلة آخذة في الازدياد، حيث ارتفعت لتشكل 42% من المحافظ الاستثمارية، مقارنة مع 39% في نسخة 2022-2023 من الدراسة، ويعد الائتمان الخاص والبنية التحتية من أكثر فئات الأصول البديلة جذباً في المرحلة المقبلة، حيث يعتزم ما يقارب الثلث (32%) زيادة استثماراتهم في الائتمان الخاص، و30% في البنية التحتية بين عامي 2025 و2026، مع تسجيل الائتمان الخاص النسبة الأعلى بين جميع فئات الأصول البديلة. وفيما يخص اختيار استراتيجيات الاستثمار في فئة الائتمان الخاص، أبدى المشاركون تفضيلهم لحالات الاستثمار الخاصة أو الاستثمار القائم على اغتنام الفرص، إضافة إلى الإقراض المباشر.

كما تحظى البنية التحتية بزخم متزايد، إذ أعرب 75% من المشاركين في الدراسة عن توقعات إيجابية لهذه الفئة، نظراً لقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستقرة، ولما تؤديه من دور فعّال في تنويع المحافظ، ومرونتها في وجه تقلبات السوق. وفي العام المقبل، يعتزم المشاركون زيادة استثماراتهم في استراتيجيات البنية التحتية القائمة على اغتنام الفرص (54%) واستراتيجيات القيمة المضافة (51%)، وذلك لأسباب تشمل ارتفاع العوائد المحتملة، والظروف المواتية، والمرونة التشغيلية وهي عناصر تحظى بأهمية متزايدة في الأسواق المتقلبة.

الذكاء الاصطناعي

وأظهرت غالبية الشركات والمكاتب العائلية انفتاحاً على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجموعة من المهام، من إدارة المخاطر إلى تحليل التدفقات النقدية. ومع ذلك، تبرز عوائق تقنية وتنظيمية تحدّ من التوسع في تبني هذه التقنيات. وتميل المكاتب والشركات العائلية إلى الاستثمار في شركات تكنولوجيا تطوّر حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي (45%)، أو في فرص استثمارية يُعتقد أنها ستستفيد من نمو هذا القطاع (51%)، أكثر من اعتماد التقنية داخلياً على مستوى الشركة لتحسين عمليات الاستثمار (33%).