«إمستيل» تصنف «AA» من مؤشر «مورغان ستانلي»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إمستيل» حصولها على التصنيف (AA) في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» العالمي، وهو من أعلى التصنيفات على مستوى شركات الحديد في العالم. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة المجموعة كواحدة من الشركات العالمية القليلة المصنعة للحديد ومواد البناء التي تتميز بأدائها القوي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وترسيخاً لمكانة «إمستيل» ضمن طليعة الشركات الرائدة في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الحديد، يسلط تقييم «MSCI» الضوء على جهود المجموعة في الحد من تأثيرها البيئي، من خلال تطبيق ممارسات مسؤولة ومبتكرة لخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب التزامها الراسخ بتعزيز صحة وسلامة ورفاه الموظفين، حيث جاءت نتائج المجموعة في معظم الفئات أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي.

ويقوم تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI» بتحليل أداء أكثر من 9000 شركة حول العالم، من خلال قياس مدى تعرضها للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالقطاع، ومدى كفاءتها في إدارتها مقارنةً بنظيراتها.

وتتدرج التصنيفات من تقييم «رائد» (AAA ،AA)، إلى متوسط (A،BBB ،BB)، ومتأخر (B ،CCC) ويعكس هذا التصنيف مكانة «إمستيل» المتقدمة على المستوى العالمي في إدارة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن قطاعها.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يشكّل حصولنا على التصنيف الرائد (AA) من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، دليلاً واضحاً على التزام إمستيل العميق بالريادة في الاستدامة الصناعية، ويعكس هذا الإنجاز متانة منظومتنا المؤسسية، وكفاءة كوادرنا، وإدراكنا العميق لمسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمع، وانطلاقاً من التزامنا بأهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن هذا التصنيف يعزز عزمنا على المضي قدماً في تقديم حلول صناعية مسؤولة، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا، والإسهام في بناء مستقبل أكثر توازناً للأجيال القادمة».

ويأتي حصول المجموعة على التصنيف «AA» عقب إعلانها، في مايو 2025، عن إطلاق إطار عملها الرائد في مجال التمويل الأخضر، الذي يمثل مرتكزاً أساسياً في استراتيجيتها الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد حظي تطوير الإطار بدعم من شركاء بارزين، من بينهم بنك ING، الذي تولّى دور البنك الرائد في هيكلة الاستدامة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، الذي قام بالدور ذاته، في تجسيد واضح للتعاون الإقليمي والدولي في دفع جهود التمويل المستدام إلى الأمام. كما تولى بنك ING دور المستشار لتقييم التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي من MSCI.

وتقود مجموعة «إمستيل» جهود الاستدامة الصناعية من خلال استراتيجية طموحة لإزالة الكربون، تستهدف من خلالها خفض الانبعاثات بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك استناداً إلى محددات عام 2019 كسنة أساس، مع التزامها بتحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050. وتشمل المبادرات الرئيسة في هذا المسار تعزيز كفاءة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير حلول الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.