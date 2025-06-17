«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»

‏دبي (الاتحاد)

أعلن بنك المشرق عن تسهيل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح شركة «كلداري إخوان» في خطوة متقدمة ضمن مسيرة الشركة الطموحة على طريق الاستدامة.

وتُعدّ «كلداري إخوان» إحدى أقدم وأوسع مجموعات الأعمال في دولة الإمارات، إذ تنشط في مجالات الإعلام والمعدات الثقيلة والأغذية والمشروبات والسيارات والهندسة والمشاريع وإدارة المرافق والرياضة والسفر والضيافة والعقارات، وغيرها من القطاعات وتعمل الشركة على تسريع تنفيذ استراتيجية استدامة متقدمة من خلال مؤشرات أداء رئيسة واضحة وأهداف طموحة تشمل مختلف الأطراف المعنية.

ويأتي ترتيب هذا التمويل في إطار علاقة الإقراض الثنائية بين المشرق والشركة، ويُعد من أكبر التسهيلات الثنائية المرتبطة بالاستدامة التي تحصل عليها مجموعة أعمال محلية حتى اليوم.

وتمّ ربط شروط التسعير في هذا التسهيل بثلاثة مؤشرات أداء رئيسة محورية تركز على كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، وبناء القدرات الداخلية وتعزيز التوافق المؤسسي مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كما يستند هذا التسهيل إلى القرض الأخضر الأولي الذي حصلت عليه الشركة من المشرق في عام 2023 لدعم تنفيذ تعديلات فنية لرفع كفاءة الطاقة في الفندق المميز التابع لها في سريلانكا.وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: تُبرز هذه الصفقة مع شركة كلداري إخوان، وهي الاسم المرتبط بالنمو الصناعي والتجاري في دولة الإمارات، كيفية دمج معايير الاستدامة ضمن هيكل التمويل الأساسي وباعتبارنا شركاء استراتيجيين على المدى الطويل، نفخر بدعم طموحات الشركة في مجال الاستدامة، كما نعتزّ بدورنا التحفيزي في قيادة التحول نحو أسواق رأسمالية أكثر مسؤولية. ويُمثل التمويل المرتبط بالاستدامة مستقبل الإقراض المؤسسي، ونحن ملتزمون بتمكين عملائنا من الريادة في هذا المجال.

ومن جانبه، قال فيصل الشمري، رئيس قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المشرق: تعكس هذه الصفقة بوضوح إمكانية تطبيق التمويل المرتبط بالاستدامة في شركات متعددة القطاعات، ليس فقط بهدف تحقيق نتائج بيئية، بل لتمكين الأفراد والمجتمعات.

وبصفتها من أبرز التسهيلات الثنائية التي يقدّمها المشرق، تعبّر هذه الصفقة عن التحوّل المتسارع في المنطقة نحو مواءمة التمويل مع أهداف الاستدامة بشكل يُعزز التاثير المباشر في حياة الناس. ويُعد تسهيل هذا التمويل المرتبط بالاستدامة لشركة كلداري إخوان استمراراً لالتزام المشرق بمساعدة عملائه على تحقيق نتائج ملموسة تدعم أولويات دولة الإمارات وطموحات الاستدامة العالمية ومن خلال تضمين عناصر إنسانية في أدواتنا التمويلية - مثل مؤشرات الأداء الشاملة، والحوكمة الشفافة، والتفاعل المؤثر مع الأطراف المعنية، نضمن أن الاستدامة لا تقتصر على الأرقام، بل ترتبط بتحقيق أثر فعلي على الأفراد والأسر والمجتمعات.

و قال محمد عبد اللطيف إبراهيم كلداري، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي للمجموعة في كلداري إخوان: يمثل تسهيل هذا التمويل المرتبط بالاستدامة محطة مفصلية على مسار جهودنا المتواصلة لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أعمالنا. ومع استمرارنا في رحلة النموّ والتوسع، تُعدّ مواءمة استراتيجيتنا المالية مع أهداف الاستدامة الواضحة أولوية أساسية لدينا، وتعكس القيم المؤسسية التي نتمسك بها كما تؤكد شراكتنا مع المشرق التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة لأعمالنا وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها، بالتوازي مع دعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو الشامل والمسؤول.