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شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية

شراكة بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لدبي اللانقدية
17 يونيو 2025 20:32

 
دبي (الاتحاد)
أبرمت «مالية دبي» و«نيوباي»، مذكرة تفاهم ترمي إلى دعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي كان أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024. وتعزز هذه الاتفاقية الركائز الثلاث الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية، وهي الحوكمة، والابتكار، والمجتمع، كما تدعم تبادل الخبرات وجهود الرقمنة المالية.
وقع الاتفاقية أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، فيبور مندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي»«NEOPAY»، التي تُعد أحد أسرع مزودي حلول الدفع الرقمي نموًا في دولة الإمارات، وتلعب دوراً رئيساً في تسريع تبنّي المدفوعات الرقمية على امتداد مختلف القطاعات، بفضل حلولها التقنية المتطورة، الكفيلة بتنفيذ المدفوعات بسلاسة من قبل الشركات والأفراد.
ومن المنتظر في إطار الشراكة الجديدة، أن تتعاون مالية دبي و«نيوباي» للتعرف على الابتكارات القائمة على التكنولوجيا المالية، والاستفادة من خبرات الأخيرة في دمج الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة مختلف شرائح المجتمع على استخدام القنوات الرقمية في تنفيذ المدفوعات، سواء للرسوم الحكومية أو للمشتريات ومختلف المعاملات المالية مع المتاجر وشركات القطاع الخاص وغيرها.
وعلاوة على ذلك، تدعم الاتفاقية برامج الابتكار والحاضنات التي تهدف إلى تطوير حلول مالية رقمية متقدمة، تتسم بسهولة الاستخدام والكفاءة العالية، لضمان تمتع جميع الأفراد والشركات بتجارب دفع سلسة لمختلف المعاملات المالية.
وبهذه المناسبة، قال أحمد علي مفتاح إن الشراكة مع «نيوباي» تُعد إنجازاً مهماً في الجهود الرامية لدعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، موضحاً أن تسخير حلول الدفع الرقمية المتطورة من شأنه تمكين بناء منظومة مالية أكثر شمولًا، تتيح سهولة الاستفادة من المدفوعات الرقمية وترفع الكفاءة المالية للمجتمع أفرادًا ومؤسسات.
وأضاف: يعزز هذا التعاون جهودنا المستمرة لتسريع التحول نحو اقتصاد خالٍ من النقد، ما يضمن استفادة الأفراد والشركات من أنظمة دفع آمنة وسلسة ومتطورة تقنيًا. ويُنتظر أن تلعب هذه المبادرة دورًا حيويًا في رسم ملامح مستقبل المعاملات الرقمية في دبي، مع استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار المالي.
من ناحيته، أكد فيبور مندهادا التزام «نيوباي» بدفع عجلة التطوير في مجال المدفوعات الرقمية بدولة الإمارات، وضمان تنفيذ مختلف المعاملات المالية بسلاسة في جميع القطاعات.
وقال: من شأن تعاوننا مع مالية دبي تمكين المتعاملين مع حكومة دبي من شركات وأفراد بحلول الدفع المبتكرة والذكية والآمنة، وتقوية علاقتنا الوثيقة ودعم التزامنا بإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى الخدمات المالية عالية الكفاءة، وذلك في سبيل إنجاح استراتيجية دبي اللانقدية، وإثراء المشهد المالي للإمارة.

مالية دبي
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