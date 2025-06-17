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اقتصاد

«غرفة الفجيرة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع غينيا

سعيد بن سرور الشرقي خلال اللقاء مع سيكو شريفكي (الاتحاد)
18 يونيو 2025 01:59

الفجيرة (الاتحاد)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تعزيز وتوطيد علاقات مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة مع نظرائه في دول القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى توسيع وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات التنموية، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه القيادة الرشيدة للدولة.
جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بمقر الغرفة، سيكو شريفكي، سفير جمهورية غينيا لدى الدولة، بحضور سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة. ورحب الشيخ سعيد الشرقي بالسفير الغيني، مشيداً بجهوده في تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال في الإمارة، والتعرف على إمكاناتها الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات أصحاب الأعمال بين إمارة الفجيرة وجمهورية غينيا، إلى جانب مناقشة فرص تبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة للوفود الاقتصادية.
وقدّم سلطان جميع الهنداسي عرضاً حول المزايا الاقتصادية والتنموية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، مشيراً إلى موقعها الجغرافي المتميز على بحر العرب والمحيط الهندي، والتحديث المستمر لبنيتها التحتية.

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