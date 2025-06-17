محمد الشرقي يلتقي رئيس مجلس إدارة «غرفة الفجيرة»

الفجيرة (وام)



التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وأكد سموه، أهمية تعزيز البيئة التنموية الشاملة في الإمارة، وتوفير المقومات التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات، ودور ذلك في دعم التوجّهات الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة على المديين القريب والبعيد.

وأشار سموّه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير البنية الاقتصادية للإمارة، وتعزيز الشّراكات بين القطاعين العام والخاص، عبر مبادرات نوعيّة تُسهم في استدامة النمو الاقتصادي، ودعم تنافسيّة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. واطّلع سموّه خلال اللقاء، على أبرز المشاريع والمبادرات، كما جرى استعراض التقرير السنوي لأعمال الغرفة لعام 2024.

وثمّن سموّه، جهود غرفة الفجيرة ومُبادراتها المستمرة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وفق رؤى استراتيجية تواكب تطلعات الرؤية الاستراتيجية لإمارة الفجيرة.