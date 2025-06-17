«طيران الإمارات» تعرض طائرتها «A350» في «باريس للطيران»

دبي (الاتحاد)



تعود «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، للمشاركة في الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الدولي للطيران، والمقامة حتى 19 يونيو الجاري، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً عن هذا الحدث، حيث تستعرض الناقلة طائرتها الأحدث من طراز «الإيرباص A350»، والتي تتميز بتصميم المقصورة الجديد كلياً، وأحدث الديكورات الداخلية، والتقنيات المتطورة التي تعتمدها الناقلة.

ويحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة الجديدة، إلى جانب المقصورة الرحبة والأنيقة للدرجة السياحية.

وقال السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»: نحن سعداء بمشاركتنا في معرض باريس للطيران، لنعرض أفضل ما توصلت إليه تجربة السفر الجوي على واحدة من أهم المنصات في روزنامة معارض صناعة الطيران.

وأضاف: تعكس عودتنا إلى أهم معرض طيران في فرنسا، التزام «طيران الإمارات» الراسخ بدعم صناعة الطيران في الدولة.

وتخدم «طيران الإمارات» العاصمة الفرنسية باريس بـ21 رحلة أسبوعياً، تشمل ثلاث رحلات يومية بطائرات A380، بالإضافة إلى رحلة يومية بطائرة A380 إلى مدينة نيس، ورحلة يومية بطائرة A350 إلى مدينة ليون.

ومنذ انطلاقتها عام 1985، استثمرت «طيران الإمارات» أكثر من 114 مليار يورو (130 مليار دولار) لشراء 254 طائرة من «إيرباص».