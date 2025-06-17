تعاون بين «داتامينا» و (DE-CIX) لتحديث «الإمارات لتبادل الإنترنت»

دبي (الاتحاد)

أعلن «داتامينا»، مركز البيانات الرقمي التابع لــ «دو» تعاونه مع «دي إي - سي آي إكس» «DE-CIX» المتخصصة في تشغيل منصات تبادل الإنترنت (IX)، لتحديث مركز الإمارات لتبادل الإنترنت «UAE-IX»، الذي يعمل تحت مظلة (DE-CIX)، ليصبح بذلك أول مركز في منطقة الشرق الأوسط لتقديم اتصال «إيثرنت» بسرعة 400 جيجابت.

وتعزز هذه الخطوة مكانة مركز الإمارات لتبادل الإنترنت «UAE-IX»، كأكبر مركز لتبادل الإنترنت وأكثرها تطوراً في الشرق الأوسط، حيث توفر قدرات استثنائية غير مسبوقة لمؤسسات الأعمال وشركات الاتصالات ومُزودي الخدمات والمحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وشهد العام الماضي نمواً في سعة الاتصال لدى عملاء المنصة بمقدار 2 تيرابت، بزيادة قدرها 30% خلال عام واحد.

ومع أكثر من 6 تيرابت من إجمالي السعة المُتصلة ونحو 110 شبكات مُشاركة، تشمل مُزودي خدمات الإنترنت، وشركات الاتصالات، ومنصات الحوسبة السحابية، ومزودي المحتوى، والشركات العالمية، أصبح «UAE-IX» مركزاً حيوياً للبنية التحتية الرقمية في المنطقة.وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في«دو»: نفخر بشراكتنا مع (DE-CIX)، في قيادة الازدهار الرقمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال ترقية إمكانات منصة (UAE-IX) إلى سرعة 400 جيجابت، حيث ترتكز رؤيتنا على بناء منظومة مُترابطة بمرونة، تمكّن مؤسسات الأعمال والمستخدمين من الاستفادة من قدرات تبادل الإنترنت المُتقدمة، وتحسين الأداء، وتعزيز الأمان كما يمثل هذا الإنجاز قفزة نوعية للأنظمة البيئية الرقمية الإقليمية، ويعكس التزامنا بالحفاظ على ريادة (UAE-IX) في هذا المجال.

ولا يعد مركز (UAE-IX)، مجرد منصة لتبادل البيانات بين الشبكات، بل هو مُزود لحلول الاتصال المتقدمة وخدمات الربط البيني المتطورة على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التوجيه السحابي، وخدمات الاتصال بالتطبيقات مثل خدمة الاتصال بــ Microsoft Azure Peering Service (MAPS).

من جانبه، قال إيفو إيفانوف، الرئيس التنفيذي لشركة «DE-CIX»: إن الشراكة مع (UAE-IX )، والذي يُعد مركزاً عالمياً محورياً للإنترنت، تجمع بين مشغلي الشبكات والمحتوى والخدمات السحابية والتطبيقات، وذلك من أجل خدمة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بكفاءة واعتمادية لتوفير اتصال مرن وزمن استجابة منخفض وتعزز هذه الترقية أهمية المنصة، التي أصبحت الآن جاهزة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، ونحن نعتز بشراكتنا مع (داتامينا)، وشركة (دو)، التي ساهمت في ترسيخ مكانة (UAE-IX) كنقطة تجمع رئيسية لربط الشبكات في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة التطوير الرقمي لعقد جديد من النمو.