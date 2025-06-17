تعاون بين «جي 42» و«ليكويد إيه آي» لتقديم حلول ذكاء اصطناعي للشركات

أبوظبي - كامبريدج، ماساتشوستس (الاتحاد)

أعلنت «جي 42»، المجموعة التكنولوجية العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توقيع شراكة استراتيجية متعددة الجوانب مع «ليكويد إيه آي» (Liquid AI)، الشركة الرائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ومقرها كامبريدج، ماساتشوستس، وذلك بهدف دعم تطوير وتدريب وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، استناداً إلى «نماذج ليكويد فاونديشن» (Liquid Foundation Models).

وتسعى الشركتان، من خلال هذا التعاون، إلى تطوير ونشر حلول ذكاء اصطناعي توليدي، خاصة على مستوى عالمي، تخدم قطاعات متنوعة تشمل الاستثمار والخدمات المصرفية والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والتقنيات الحيوية والطاقة، وذلك انطلاقاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصولاً إلى دول الجنوب العالمي.

وتشارك شركات تابعة لمجموعة «جي 42» مثل «كور 42» (Core42) و«إنسبشن» (Inception) في مختلف جوانب هذه الشراكة، بدءاً من توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مروراً بتصميم النماذج الأساسية متعددة الوسائط، ووصولاً إلى مرحلة النشر والتطبيق.

في معرض تعليقه على توقيع هذه الشراكة، قال الدكتور أندرو جاكسون، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في «جي 42»: تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لتأسيس ذكاء اصطناعي يتمتع بالسيادة والكفاءة والجاهزية المؤسسية. ومن خلال الجمع بين بنية 'جي 42' التحتية وابتكارات النماذج لدى 'ليكويد إيه آي'، نسهم في تطوير حلول ذكاء اصطناعي موثوقة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات القطاعات العالمية.

من جانبه، قال رامين حساني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليكويد إيه آي»: إن الأثر الذي أحدثته 'جي 42' في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي يُعدّ مصدر إلهام حقيقياً. وتُجسّد هذه الشراكة استجابة استراتيجية للتسارع العالمي في هذا المجال، من خلال تمكين نهج شامل لتقديم نماذج ذكاء اصطناعي عامة تتميّز بالكفاءة والخصوصية والقدرة العالية، مع إيصالها إلى المؤسسات بوتيرة غير مسبوقة.

وتأتي هذه الشراكة في سياق اتفاقية تسريع الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لتؤكّد مجدداً التزام الجانبين بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشامل يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.