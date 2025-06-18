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الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الاتحادي بشأن السياسة النقدية

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الاتحادي بشأن السياسة النقدية
18 يونيو 2025 08:58

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولار للأوقية بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1266.04 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1054.63 دولار.

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المصدر: وكالات
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