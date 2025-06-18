غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في تورنتو الكندية

دبي (الاتحاد)

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة تورنتو الكندية، هو الأول لها في أميركا الشمالية، في خطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا.

وشارك في افتتاح المكتب معالي مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية في كندا، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بحضور عبدالرحمن علي النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وحشد من قادة وممثلي مجتمع الأعمال في مدينة تورنتو وسائر كندا. ويمثّل المكتب الجديد خطوة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مبادرة «دبي جلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن افتتاح المكتب في تورنتو يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وكندا، وإن المكتب الجديد سيكون بمثابة منصة استراتيجية تربط شركات الجانبين، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية.

وأكد على الالتزام بدعم الشركات الكندية للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى الأسواق العالمية، والحرص على تمكين الشركات، التي تتّخذ من دبي مقراً لها من استكشاف فرص جديدة في السوق الكندية.

ويأتي افتتاح مكتب تورنتو في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والاقتصادية بين كندا ودبي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال العام الماضي 10.2 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نهاية العام الماضي 4112 شركة، بنمو سنوي بلغ 29% مقارنةً بالعام 2023، بينما شهد الربع الأول من العام الحالي انضمام 289 شركة كندية جديدة إلى عضوية الغرفة.

وسيضطلع المكتب التمثيلي في تورنتو بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وكندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الكندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.

وسيوفر المكتب في الوقت ذاته، معلومات قيّمة عن سوق دبي، ويدعم الشركات الكندية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية، وسيدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها وتخطط للتوسع إلى كندا؛ ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق الكندية، ومساعدتها في تحديد فرص التجارة والاستثمارات، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخول خدماتها إلى هذه السوق وتوسيع عملياتها فيها بسلاسة.