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7% نمواً في عدد الشركات الأميركية المسجلة لدى «دبي للسلع المتعددة»

7% نمواً في عدد الشركات الأميركية المسجلة لدى «دبي للسلع المتعددة»
18 يونيو 2025 17:59

 
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تحقيق زيادة بنسبة 7% في عدد الشركات الأميركية التي انضمت إلى منطقة أعماله الدولية خلال الـ12 شهراً الماضية.
ويحتضن المركز اليوم ما يزيد على 45% من إجمالي الشركات الأميركية العاملة في دولة الإمارات، والتي يُقدر عددها بنحو 1500 شركة.
ويعكس هذا النمو القوي في أعداد الشركات الأميركية، الزخم التجاري الأوسع، الذي أعقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات في شهر مايو الماضي، والتي شهدت توقيع سلسلة من الصفقات الإستراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والدفاع والطيران.
وأسهمت هذه الاتفاقيات، في تعزيز الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات الأميركية في المنطقة، واستثماراً لهذا الزخم، اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أحدث سلسلة من جولاته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» في كل من نيويورك وبروكلين وميامي.
وجمعت هذه الفعاليات الثلاث 150 من قادة الأعمال من القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع والصناعات المتقدمة، في وقت يسرّع فيه المركز جهوده لاستقطاب الموجة التالية من الشركات والاستثمارات الأميركية إلى دبي.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى دولة الإمارات، والتي جاءت في إطار أول زيارة رسمية له للخارج خلال فترة ولايته الثانية، تمثل بداية فصل جديد من التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الزخم التجاري والاستثماري بينهما تعزز في ظل وصول حجم التبادل التجاري الثنائي إلى ما قيمته 34.4 مليار دولار في عام 2024، كما تنامى الإقبال لدى الشركات الأميركية على تأسيس أعمالها في دبي والانطلاق منها نحو الأسواق العالمية.
ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز جاذبيته الاستثمارية، حيث تزاول نحو 26 ألف شركة، اليوم، أعمالها ضمن منطقته، بما في ذلك أكثر من 700 شركة من الولايات المتحدة.

 

 

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