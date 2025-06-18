«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع ماليزيا



رأس الخيمة (الاتحاد)

التقى محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مع داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين سفير جمهورية ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق له، وذلك في مقر الغرفة بحضور يوسف اسماعيل نائب رئيس الغرفة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشاب، ومحمد السبب نائب مدير عام الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث فرص توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة رأس الخيمة وجمهورية ماليزيا الصديقة.

ورحب النعيمي بالسفير الماليزي، معرباً عن تطلع غرفة رأس الخيمة لتكثيف التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى كلا الجانبين، مؤكداً أن دولة الإمارات عموماً، وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، تعزز جهودها لتعميق علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، لاسيما وأن اقتصاد تلك الدول يعد الأسرع نمواً على مستوى العالم.

ونوه إلى أهمية أن يتم التنسيق وتنظيم العمل المشترك لإتاحة الفرص المناسبة، وتبادل الأفكار من أجل زيادة حصص المنتجات الوطنية الإماراتية في الأسواق الماليزية، التي تعد نافذة لأسواق منطقة جنوب شرق آسيا المجاورة لماليزيا، مشيراً في الوقت ذاته إلى انفتاح إمارة رأس الخيمة على قطاع الأعمال، خاصة وأنها تعد إحدى أهم الوجهات الاقتصادية جذباً للاستثمارات الأجنبية إقليمياً ودولياً، وذلك بسبب توافر ملامح الاستثمار القوي والمجدي وتوفر التشريعات الملائمة لنموه وممارسته، والمحفزات المساهمة لتعزيز تنافسيته.

وأكد النعيمي حرص غرفة رأس الخيمة على مضاعفة الجهود لتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الماليزيين، وتفعيل قنوات التواصل المشترك بين شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في ماليزيا.

من جانبه أبدى داتو تنغكو سراج الزمان سعادته بزيارة غرفة رأس الخيمة، مؤكداً على اهتمام بيئة الأعمال في بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية، والرغبة في التنسيق لتبادل الزيارات بين رواد الأعمال وتعريفهم بالفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، ومشاركتهم في كافة المعارض التي تنظمها غرفة تجارة رأس الخيمة.