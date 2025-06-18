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اقتصاد

اتفاقية تعاون بين «أكاديمية أبوظبي العالمي» و«جمعية النزاهة» بمجال مكافحة الاحتيال

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18 يونيو 2025 18:09


أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي (ADGM)، مذكرة تفاهم مع جمعية النزاهة لتعزيز مبادرات التعليم والتطوير المهني التي تُركّز على ممارسات النزاهة ومكافحة الاحتيال في دولة الإمارات.
وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز المواهب المحلية وترسيخ ثقافة الشفافية والسلوك الأخلاقي من خلال تصميم برامج تعليمية وتوعوية مشتركة.
ووقّع اتفاقية الشراكة علي المهيري، المدير الأول لقسم تمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي ونعيمة المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة.
وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون الاستراتيجي لتقديم دورات تدريبية في مجال النزاهة ومكافحة الاحتيال لعامة الجمهور، والعمل على تطوير برامج قصيرة للتعليم المهني المستمر، وإنشاء مؤهلات جديدة معتمدة في دولة الإمارات في مجالات النزاهة ومكافحة الاحتيال.
وستتعاون أكاديمية أبوظبي العالمي وجمعية «النزاهة» لاستضافة فعاليات مشتركة بهدف رفع مستوى الوعي العام والمهني حول قضايا النزاهة والممارسات الأخلاقية في الخدمات المالية. كما سيشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً في مجالات التعاون المحددة في مذكرة التفاهم، ليتولى مهمة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للشراكة وضمان تنفيذ المبادرات المتفق عليها.
وقال علي المهيري، المدير الأول لقسم تمكين الأعمال في أكاديمية «أبوظبي العالمي»: بصفتنا الذراع المعرفي لأبوظبي العالمي، نلتزم بدعم وتطوير منظومة مالية أكثر قوة وشفافية، من خلال إعداد جيل جديد من المهنيين المتمرسين والمزودين بالأدوات والمعارف اللازمة لصون نزاهة الأسواق على مختلف المستويات، ويُعد تعاوننا مع جمعية النزاهة خطوة محورية في هذا المسار، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الوعي الوطني بأعلى معايير السلوك الأخلاقي، وتطوير قدرات الكشف ومكافحة الاحتيال، لما لهذه الجوانب من أثر بالغ في ترسيخ الثقة، ودعم اقتصاد المعرفة، وتعزيز ممارسات الحوكمة والمساءلة في دولة الإمارات.

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
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