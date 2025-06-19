الجمعة 20 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يصعد في ظل التوترات

الذهب
19 يونيو 2025 07:24

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ عزز التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل حد من المكاسب.
بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3376.48 دولار للأوقية (الأونصة). فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3393.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.66 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1342.36 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1055.18 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الاتحادي بشأن السياسة النقدية
التوترات الجيوسياسية تشعل الطلب على الملاذات الآمنة التقليدية
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
الرياضة
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
اليوم 09:02
مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف
الرياضة
مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف
اليوم 08:48
الأمم المتحدة: العنف ضد الأطفال يبلغ "مستويات غير مسبوقة" عام 2024
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العنف ضد الأطفال يبلغ "مستويات غير مسبوقة" عام 2024
اليوم 08:41
بيسرز يفرض «السابعة» على ثاندر في نهائي السلة الأميركي
الرياضة
بيسرز يفرض «السابعة» على ثاندر في نهائي السلة الأميركي
اليوم 08:06
الكأس الذهبية.. المنتخب الأميركي إلى دور الثمانية بالفوز على السعودية
الرياضة
الكأس الذهبية.. المنتخب الأميركي إلى دور الثمانية بالفوز على السعودية
اليوم 08:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©