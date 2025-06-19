الذهب يصعد في ظل التوترات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ عزز التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل حد من المكاسب.

بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3376.48 دولار للأوقية (الأونصة). فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3393.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.66 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1342.36 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1055.18 دولار.



