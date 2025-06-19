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اقتصاد

انخفاض أسعار النفط

أسعار النفط
19 يونيو 2025 09:12

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مع تردد المستثمرين في اتخاذ مراكز جديدة في ظل الصراع الحالي بين إسرائيل وإيران.
بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.48 بالمئة إلى 76.33 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.3 بالمئة في الجلسة الماضية التي اتسمت بتقلبات شديدة نزلت خلالها الأسعار بما يصل إلى 2.7 بالمئة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 28 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 74.86 دولار للبرميل بعد أن صعدت 0.4 بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء رغم انخفاضها بنسبة وصلت إلى 2.4 بالمئة.

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صعود أسعار النفط
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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