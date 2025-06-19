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«استثمر في الشارقة» ينظم ملتقى أعمال في طوكيو

«استثمر في الشارقة» ينظم ملتقى أعمال في طوكيو
19 يونيو 2025 15:22

 
طوكيو (الاتحاد)
تحت شعار «اكتشف الشارقة»، ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، ملتقى أعمال في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية مع الشركاء اليابانيين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار والحلول الذكية والصناعات المتقدمة.
ويأتي تنظيم الملتقى ضمن برنامج زيارةٍ رسمية يقوم بها «استثمر في الشارقة» إلى اليابان في الفترة من 18 إلى 21 يونيو، حيث يلتقى خلال الزيارة عدداً من قادة قطاعات ومجتمعات الأعمال، ورؤساء كبرى الشركات اليابانية، وممثلي غرف التجارة ومنصات الابتكار في مدينتي طوكيو وأوساكا.
وتتناول جلسات الملتقى أهمية الاستثمار في المناطق الحرة بالشارقة، حيث تطرح الإمارة حوافز جاذبة للقطاعات الحيوية. كما تستعرض فرص التعاون في مجال الابتكار، والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الصناعات التقنية المتقدمة.
إلى جانب ذلك، يركّز المشاركون على آليات تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل دخول رؤوس الأموال، في إطار بيئة أعمال مستقرة تشجع على الاستدامة والنمو طويل الأمد.
وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): تأتي هذه الزيارة امتداداً لنهج الشارقة في بناء شراكات اقتصادية نوعية مع الاقتصادات الرائدة عالمياً، وننظر إلى السوق الياباني بوصفه شريكاً استراتيجياً في مسيرتنا نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.
وأضاف: يمثّل ملتقى 'اكتشف الشارقة' منصة فاعلة لتعزيز جسور التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، كما يتيح فرصة مباشرة للتواصل مع منظومات الابتكار ومسرعات الأعمال اليابانية، فنحن نؤمن بأن تكامل الخبرات بين بيئة الأعمال في الشارقة واليابان يشكّل قاعدة متينة لنمو المشاريع والاستثمارات طويلة الأمد في المنطقة.
وتُعد أسواق الإمارة بيئة مفضلة للمستثمرين وأصحاب الشركات اليابانين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 بين اليابان والشارقة نحو 1.035 مليار درهم، فيما تستثمر 90 شركة يابانية في مناطق الشارقة الحرة و19 شركة على البر الرئيسي، وسط تبادل غير نفطي بين الإمارات واليابان تجاوز 17.7 مليار دولار.

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