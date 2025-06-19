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اقتصاد

مذكرة تعاون بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«ماريوت الدولية»

مذكرة تعاون بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«ماريوت الدولية»
19 يونيو 2025 15:24

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع ماريوت الدولية، تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة، وذلك تماشياً مع جهودها لتسريع نمو القطاع.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك طويل المدى بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وماريوت الدولية، والتي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتسريع نمو قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة.
وتضع مذكرة التفاهم الركيزة الأساسية لأوجه التعاون المشترك، والتي تتضمن إطلاق حملات ترويجية مبتكرة لدبي في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة فنادق ماريوت الدولية، بالإضافة إلى مبادرات التسويق المشتركة، بما في ذلك الإعلانات ذات القنوات المتعددة، وكذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع المؤثرين.
وقال عصام كاظم: تسهم الاستراتيجيات الطموحة التي يتبعها شركاؤنا المميزون مثل ماريوت الدولية في تعزيز نمو ومرونة قطاع السياحة في دبي، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتكون رائدة الابتكار في قطاعي السياحة والضيافة على مستوى العالم، ولاشك أن العمل مع واحدة من أبرز المجموعات الفندقية الدولية، التي تتمتع بخبرة واسعة، وتتواجد منشآتها في العديد من المدن العالمية، سوف يمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز مكانة دبي العالمية، وإثراء تجارب زوارنا. 

 

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