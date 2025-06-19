1.96 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت الأسواق المحلية أمس سيولة بـ 1.96 مليار درهم بعد تداول أكثر من 655 مليون سهم خلال 39 ألفاً و635 صفقة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى 2.932 تريليون درهم، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 929.74 مليار درهم.

وتمثلت أبرز النقاط الإيجابية في أداء الأسواق المحلية أمس في زيادة شراء المؤسسات المالية في سوق دبي، والتي جاءت بمحصلة شراء بقيمة 64.2 مليون درهم، مع زيادة تعاملات شراء الأجانب في سوق أبوظبي بنحو 4.39 مليون درهم عن تعاملات البيع.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 71.1 نقطة وبنسبة %0.74 ليغلق عند مستوى 9423.23 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.27 مليار درهم، شملت ما يزيد على 318 مليون سهم عبر 24371 صفقة. وجاء ارتفاع المؤشر بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 50 شركة وثبات أسهم 47 شركة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 147.17 مليون درهم. وجاء سهم «بريسايت» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 40.58 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «الخليج الاستثمارية» بنسبة %6.57 ليغلق عند 3.89 درهم، و«بريسايت» بنسبة %4.79 ليغلق عند 2.84 درهم. وفي المقابل تصدرت «جي إف إتش» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة %10 ليغلق عند 1.17 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 446.78 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 451.17 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 4.39 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 990 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 971.61 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 18.45 مليون درهم.

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 36.34 نقطة وبنسبة %0.68 ليغلق عند مستوى 5269.97 نقطة بعد ارتفاع أسهم 13 شركة، مقابل انخفاض أسهم 29 شركة وثبات أسهم 12 شركة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 684.36 مليون درهم، بعد التعامل على 237.83 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15264 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 165.28 مليون درهم، تلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 108.65 مليون درهم.