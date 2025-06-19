11 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب بسوق أبوظبي خلال 5 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صافي الاستثمار الأجنبي في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغ ما يقارب 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) مسجلاً زيادة بنسبة 78% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيراً إلى ارتفاع تداولات الأجانب بنسبة تزيد على 347% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد النعيمي، خلال مشاركته في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، أن السوق يواصل جذب المستثمرين المؤسسين الأجانب الباحثين عن الاستثمار في شركات قوية وعالية التوزيعات في قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.

وقال: تعكس مشاركتنا في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لبنك HSBC في لندن الدور المتنامي الذي يلعبه سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى المنطقة.

وأضاف النعيمي: تُعد شركاتنا المدرجة من الشركات الرائدة في المنطقة، وتتمتع بأسس مالية قوية، وأحجام مؤسسية كبيرة، وشفافية عالية، مدعومة بآفاق اقتصادية متينة لإمارة أبوظبي، وبذلك فإن سوق أبوظبي يقدم فرصاً استثمارية متنوعة وفريدة للمستثمرين العالميين الباحثين عن النمو والاستقرار في المنطقة وذلك ضمن إطار استراتيجيتنا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المستدامة التي سوف تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة على المدى الطويل.

والتقى أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية والتي تدفع الى إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن العوائد والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها.

وقال نبيل البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: في ضوء ما نشهده من توجه المستثمرين العالميين نحو أسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة أسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال، كما تمثل دولة الإمارات واحدة من أكثر قصص النمو أهمية حيث زادت حصة صناديق الأسواق الناشئة العالمية وانفتاحها على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة من 35% إلى 65% منذ منتصف عام 2021.

ومن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: تواصل أسواق رأس المال في دبي جذب الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين، الأمر الذي يعكس ثقتهم الكبيرة في متانة اقتصاد الإمارة ورؤيتها للنمو على المدى الطويل، ومن خلال مشاركتنا في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه بنك HSBC هذا العام، نسلّط الضوء على قوة وتنوع منظومتنا من الشركات المدرجة، وهو ما تؤكده القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي البالغة 951 مليار درهم.

كما كان من ضمن المتحدثين الضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة خالد القاسمي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة دولة الإمارات في لندن، وهشام هيكل، الرئيس المالي لمجموعة إعمار العقارية وفيصل فلكناز، الرئيس المالي والاستدامة لمجموعة الدار العقارية وأريب باشا، الرئيس المالي لمجموعة دوبيزل.