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اقتصاد

النفط يتجه لمكاسب أسبوعية

النفط يتجه لمكاسب أسبوعية
20 يونيو 2025 10:02

تتجه أسعار النفط للارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.57 دولار أو اثنين بالمئة لتصل إلى 77.28 دولار للبرميل لكنها ارتفعت 3.9 بالمئة على أساس أسبوعي.

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فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 86 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 76 دولاراً، ولم يتم تسويتها أمس الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها اليوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس الأكثر تداولاً 0.7 بالمئة أو 50 سنتاً إلى 74 دولاراً.

المصدر: وكالات
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