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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب

الذهب
20 يونيو 2025 12:34

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وفي طريقها لتسجيل هبوط أسبوعي بضغط من قوة الدولار بشكل عام وتضاؤل الوتيرة المحتملة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3333.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش. وتراجع 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأميركية للآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3361.80 دولار للأوقية.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 35.61 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1042.04 دولار، وهبط البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1282.72 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل ارتفاع أسبوعي للأسبوع الثالث على التوالي.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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